Thaise demonstranten verklaren de ‘overwinning’ na historisch protestweekend

In de Thaise hoofdstad Bangkok heeft zaterdag de grootste antiregeringsmanifestatie in jaren plaatsgevonden. Tienduizenden betogers eisen in een open brief het aftreden van de regering en hervormingen van de almachtige monarchie.

Bij valavond hadden zich volgens de organisatoren 200.000 mensen verzameld op een open vlakte nabij het koninklijk paleis. De politie hield het op 20.000 betogers. Een journalist van het Franse persbureau AFP schatte dat er 30.000 mensen aanwezig waren, wat van het evenement de grootste politieke manifestatie in Thailand sinds de coup van 2014 maakt.

Hervorming van de monarchie

Een deel van de manifestanten vraagt ook hervormingen van de monarchie. De beweging raakt daarmee een thema aan dat steeds als een taboe is aanzien in Thailand. In zijn toespraak vroeg protestleider Panusaya Sithijirawattanakul onder meer de intrekking van de bijzonder strenge wetten tegen majesteitsschennis. Hij eiste ook meer financiële transparantie van het paleis

Overwinning

De demonstranten die van plan waren om naar het regeringshuis te marcheren, werden geblokkeerd door honderden ongewapende politieagenten. De demonstranten besloten om hun open brief, met eisen voor de hervorming van de monarchie, te overhandigen aan de politie van de Koninklijke Garde.

Omdat de Koninklijke Garde instemde om hun brief te overhandigen aan het hoofdbureau van de politie, riepen de protestleiders de overwinning uit. ‘Onze grootste overwinning in de afgelopen twee dagen is dat we hebben aangetoond dat gewone mensen zoals wij een brief naar het koningshuis kunnen sturen’, zei protestleider Parit Chiwarak, die de menigte vertelde om volgende week terug te komen voor een nieuwe demonstratie.

De betogers eisen hervormingen en het ontslag van de regering van premier Prayuth Chan-ocha. Prayuth leidt het land sinds de militaire coup van 2014. De junta heeft wetten doorgeduwd die volgens critici de Thaise democratie hebben verzwakt en Prayuth in een comfortabele positie naar de verkiezingen van maart vorig jaar hebben gebracht.