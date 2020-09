Trump wil ‘volgende week’ opvolger voordragen voor Ruth Bader Ginsburg ‘en het zal een vrouw zijn’

De Amerikaanse president Donald Trump wil ‘zeer snel’ een opvolger voor de overleden rechter Ruth Bader Ginsburg bij het Hooggerechtshof voorstellen. ‘Het zal waarschijnlijk een vrouw zijn’, zei Trump zaterdag. Intussen heeft een eerste Republikeinse senator gezegd dat de Senaat pas na de presidentsverkiezingen van 3 november zou mogen stemmen over de opvolging.

‘We zullen zeer snel een genomineerde hebben’, zo verklaarde Trump zaterdag voor zijn afreis naar een campagnemeeting in North Carolina. Hij zou reeds ‘volgende week’ een naam naar voren schuiven. ‘Het zal zeer waarschijnlijk een vrouw zijn’, voegde de Republikeinse president toe. Hij noemde Amy Coney Barrett, rechter bij een federaal hof van beroep in Chicago, en rechter Barbara Lagoa uit Atlanta als mogelijke genomineerden.

De Democratische partij had Trump gevraagd om de benoeming van een nieuwe rechter bij het Hooggerechtshof over de presidentsverkiezingen te tillen. In die verkiezingen neemt Trump het op tegen de Democratische kandidaat Joe Biden. Vier jaar geleden blokkeerden de Republikeinen in de Senaat nog de voordracht van een kandidaat van de Democratische president Barack Obama met het argument dat het een verkiezingsjaar was.

Eerder op zaterdag liet ook voor het eerst een Republikeinse senator verstaan dat er beter wordt gewacht. Trump heeft de grondwettelijke autoriteit om een kandidaat voor te dragen, erkende Susan Collins. Maar ‘uit eerlijkheid tegenover het Amerikaanse volk (...) zou deze beslissing over een aanduiding voor het leven genomen moeten worden door de president die wordt verkozen op 3 november’, meent ze.

De Republikeinen beschikken over een meerderheid van 53 tegen 47 Democratische verkozenen in de Senaat. Collins, die in haar staat Maine een moeilijke campagne moet voeren om haar zetel te behouden, behoort tot het kransje van gematigde Republikeinen die volgens waarnemers wel eens uit de partijrangen zouden kunnen breken indien Trump snel een nieuwe kandidaat voorstelt.

De progressieve rechter Ruth Bader Ginsburg overleed vrijdag op 87-jarige leeftijd aan de gevolgen van pancreaskanker. Trump wil haar nog voor de presidentsverkiezingen vervangen door een conservatieve rechter om zijn religieus rechtse kiesbasis te behagen. Het zou de ideologische balans binnen het invloedrijke Hooggerechtshof voor langere tijd in het voordeel van de conservatieven kunnen doen overslaan. Voor de dood van Ruth Bader Ginsburg behoorden nog vier van de negen rechters tot het progressieve kamp.