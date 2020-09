Downloadverbod TikTok in VS uitgesteld tot 27 september

Het Amerikaanse verbod op het downloaden van TikTok wordt uitgesteld tot 27 september. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Handel meegedeeld ‘na de recente positieve ontwikkelingen’. De populaire Chinese video-app stelt een samenwerking met Oracle en Walmart voor om tegemoet te komen aan de veiligheidsbekommernissen van de Amerikaanse regering.

Uit vrees dat gegevens van Amerikanen in Chinese handen zouden komen had president Donald Trump ByteDance, het moederhuis van TikTok, tot 20 september de tijd gegeven om de activiteiten van TikTok in de Verenigde Staten over te laten aan een Amerikaanse onderneming. Zoniet zou TikTok, dat in de VS ongeveer 100 miljoen gebruikers heeft, verdwijnen uit de app-stores van Apple en Google.

Dat downloadverbod zou dus zondag ingaan, maar is nu tot ten minste 27 september uitgesteld ‘na de recente positieve ontwikkelingen’, aldus het ministerie van Handel in Wasington. Eerder op de dag had Trump gezegd dat hij had ingestemd met een akkoord waarbij softwareconcern Oracle en supermarktketen Walmart betrokken zijn.

Dat is nu ook door ByteDance bevestigd. ‘We zijn tevreden dat het voorstel van TikTok, Oracle en Walmart de door de Amerikaanse regering opgeworpen veiligheidsproblemen oplost en de vragen rondom de toekomst van TikTok in de Verenigde Staten regelt’, zei een woordvoerder zaterdag. Oracle zou de technologische partner in de VS worden, en Walmart de commerciële partner.