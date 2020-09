Anderlecht swingt voorbij zwak Waasland-Beveren

Anderlecht kende zaterdagavond weinig moeite met een zwak Waasland-Beveren. Na een doelpuntenkermis werd het 2-4. Paars-wit swingde bij momenten, al werd hen ook niet veel in de weg gelegd door de thuisploeg.

Anderlecht schoot verschroeiend uit de startblokken op de Freethiel. Na amper drie minuten stond paars-wit al op voorsprong. Waasland-Beveren kon de bal na een hoekschop slecht wegwerken. Adrien Trebel stond moederziel alleen in de zestien en krulde de bal heerlijk in de verste hoek binnen. De thuisploeg stond erbij en keek ernaar. Letterlijk. Vincent Kompany gaf Yari Verschaeren trouwens zijn eerste basisplaats van het seizoen, en die toonde meteen zijn klasse. Met Hannes Delcroix dropte Kompany nog een jeugdproduct tussen de lijnen. Bakali en Luckassen verdwenen naar de bank.

Na dertien minuten leek de match gespeeld. Nmecha ging neer in de zestien na een tackle van Vukotic. Ref Visser twijfelde niet en wees meteen naar de stip. Maar na ingrijpen van de VAR kwam Visser terug op zijn beslissing. Terecht, zo bleek. Waasland-Beveren kwam met de schrik vrij.

Het bleek echter slechts uitstel van executie. De thuisploeg wist van geen hout pijlen te maken en leed voortdurend balverlies op eigen speelhelft door de hoge druk van Anderlecht. Na het zoveelste balverlies bracht doelman Jackers eerst nog redding op de doorgebroken Nmecha, maar Doku knalde de afvallende bal staalhard in het dak van het doel. Wedstrijd gespeeld.

Penaltymisser

De 1.800 supporters van Waasland-Beveren trokken ondertussen hun mondmasker steeds meer voor hun ogen in plaats van voor hun mond. Begrijpelijk. Bij de thuisploeg maakte Leonardo Bertone overigens zijn debuut. De Zwitserse middenvelder raakte in extremis speelgerechtigd en werd meteen voor de leeuwen gegooid. Een bemoedigend debuut, maar hij kon een nederlaag niet verhinderen.

Anderlecht kende geen medelijden met de ontstellend zwakke thuisploeg. Op slag van rust kregen de bezoekers opnieuw een strafschop. Murillo ging op wandel in de Beverse defensie en werd door Khammas neergemaaid. Nmecha zette zich achter de bal, maar knalde naast. Of had de huurling van Manchester City als enige medelijden met de zwalpende Waaslanders?

Weer geen clean sheet

Waasland-Beveren toonde bij de start van de tweede helft even, heel even, een ander gelaat. Heymans liet oog in oog met doelman Van Crombrugge de aansluitingstreffer liggen. Net wanneer de thuisploeg wat in de match begon te komen, sloeg Anderlecht opnieuw hard toe. Doku stuurde Verschaeren het straatje in. Het 19-jarige talent trapte in de korte hoek binnen.

Anderlecht duwde door. Waasland-Beveren moest de kelk tot de bodem ledigen. Doelman Jackers haalde de doorgebroken Nmecha neer in de zestien. Opnieuw strafschop. Opnieuw terecht. Nmecha zette zich opnieuw achter de bal en knalde dit keer wel binnen.

Maar twee weken op rij de nul houden? Neen, dat zat er niet in voor Anderlecht. Vranjes liet zich te makkelijk aftroeven door Efford. De Amerikaan legde breed tot bij spitsbroeder Sula, die maar binnen te duwen had. In het slot van de match duwde Heymans zijn vijfde van het seizoen binnen.

Anderlecht springt door deze eenvoudige zege naar een voorlopige derde plaats in het klassement op zes punten van leider Charleroi. Waasland-Beveren blijft na een 3 op 18 onderin het klassement bengelen. De Amerikaanse eigenaars en sportief manager Miguel Torrecillia hebben nog veel werk op de Freethiel.