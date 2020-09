Emotionele oproep van familie vermiste Ilias (12): ‘Kom naar huis. We zijn niet boos’

Al drie dagen is er geen enkel spoor van Ilias Chahdi (12) uit Mortsel. ‘Ilias, als je vrij bent: kom dan alsjeblieft naar huis’, smeken zijn ouders en zijn zus hem nu, in een publieke oproep. Ze hopen dat de jongen van huis is weggelopen, en dat er geen kwaad opzet in het spel is. Ook de politie gaat er nog van uit dat de jongen in goede gezondheid is.

Donderdagochtend om 8.10 uur vertrok Ilias thuis in Mortsel met de fiets. Even later passeerde hij langs bewakingscamera in Wilrijk, maar die beelden zijn voorlopig het laatste spoor van de tiener. Zijn ...