Gifpakje bestemd voor Witte Huis onderschept

De Amerikaanse politiediensten hebben een naar het Witte Huis verstuurd pakje onderschept dat het – potentieel dodelijke – gif ricine bevatte.

Nieuwszender CNN heeft het nieuws bekendgemaakt en stelt dat het pakket aan president Donald Trump geadresseerd was. Volgens de krant The New York Times is het vanuit Canada verzonden. Niemand zou gewond zijn geraakt. Het pakje werd in een postcentrum van de overheid onderschept en bereikte nooit het Witte Huis.

De federale recherche FBI en de Secret Service, die onder andere het staatshoofd en zijn gezin beschermt, onderzoeken de zaak. De Secret Service trekt ook na of naar andere mensen die onder zijn bescherming staan, ook pakjes zijn gestuurd. Zo zouden

Het is niet de eerste keer dat ricine wordt gebruikt om het Witte Huis in het vizier te nemen.

Het Witte Huis zelf heeft nog niet gecommuniceerd over de zaak.