Dorsch schenkt AA Gent eerste uitzege

Tweede wedstrijd als hoofdcoach voor Wim De Decker van AA Gent en ook meteen tweede zege (0-1). Op bezoek bij Moeskroen kwamen de Buffalo’s al snel op voorsprong via Dorsch maar verzuimden vervolgens om de partij al voortijdig op slot te gooien.

Moeskroen – AA Gent editie september 2020: een duel in de onderste regionen van de Jupiler Pro League. Wie dat enkele maanden geleden voorspelde, kreeg allicht heel wat rare blikken in zijn richting. Maar op Le Canonnier ontving Moeskroen, de rode lantaarn met amper twee op vijftien, zaterdagavond de Buffalo’s en zij sprokkelden tot nu toe inderdaad slechts één puntje meer dan Les Hurlus.

Moeskroen, dat niet op de geblesseerden Olinga, Bocat en Quirynen kon rekenen, miste ook nog eens Onana en Hocko door een schorsing. Bij Gent ontbrak Chakvetadze die tegen Rapid Wien uitviel met een blessure aan de patellapees. Michael Ngadeu zat dan weer zijn eerste van twee schorsingsdagen uit. Bezus voelde zich niet 100 percent wedstrijdfit en reisde niet mee af naar Moeskroen. De Oekraïense middenvelder kreeg preventief rust met het oog op het duel van komende woensdag tegen zijn landgenoten van Dynamo Kiev.

Qua trainerswissels stond het voor aanvang van deze ‘kelderkraker’ wel al 0-2 voor AA Gent maar bij Moeskroen beleeft Fernando Da Cruz toch ook niet bepaald aangename wittebroodsweken. De Fransman die tussen 2012 en 2017 ook al bij Moeskroen werkte, geniet dan nog wel de steun van moederclub Lille maar hij zit toch al eventjes niet meer zo comfortabel in het zadel na twee nederlagen op rij.

Maar bij een gretige thuisploeg was er van die onrust weinig merkbaar tijdens het openingskwartier maar toen Dabila de bal – in eigen zestien – pardoes panklaar legde voor Dorsch, fusilleerde de Duitse middenvelder van dichtbij een kansloze Koffi (0-1). Een droomstart voor de Buffalo’s die even later een unieke kans kregen om hun voorsprong te verdubbelen. Mohamed liep Yaremchuk in de rug aan en ref Put wees vastberaden naar de stip: Yaremchuk eiste de bal op maar trapte veel te slap in de handen van Koffi.

VAR dwarsboomt Depoitre

Op het half uur zat de partij voor aanvoerder Kums er warempel al op. De middenvelder ging trekkebenend naar de kant en werd vervangen door Odjidja ook pas net hersteld is van een knieblessure. Bij de thuisploeg, dat slechts sporadisch eens de neus aan het venster stak, kon Mohamed ook nog voor halfweg niet verder na een schijnbaar onschuldig duel met Depoitre. Faraj kwam de 31-jarige Fransman aflossen.

De koffie stond al klaar in de kleedkamers, toen Castro-Montes een opvallend bedrijvige Depoitre aanspeelde. De Gentse spits trapte in één tijd de bal via de deklat binnen maar ref Put keurde het doelpunt af omdat ‘Lolo’ met een knietje buitenspel stond. VAR Verboomen nam ook nog even de tijd om de fase grondig te bestuderen maar er ging uiteindelijk toch echt wel een kruis door het eerste competitiedoelpunt van Depoitre.

Na de pauze zorgde een vroege doelpoging van Gnohéré voor enthousiasme bij de lokale fans die voor het eerst na zes maanden nog eens hun favoriete team aan het werk konden zien. Het sein voor de uitstekend voetballende Dorsch om Yaremchuk met een heerlijke subtiele baltoets door de buitenspelval te loodsen. De Oekraïner mocht alleen op Koffi af maar zag tot zijn eigen verbazing hoe de bal via de twee palen opnieuw het veld in hobbelen. Moeskroen haalde opgelucht adem.

Debutantenfestival

Gent controleerde na rust de partij wel en voetbalde regelmatig ook nog wel eens een prima doelkans bij elkaar. Zo mocht Nurio op aangeven van Odjidja ook nog eens op avontuur in de vijandige zestien maar de linksachter trapte de bal op de vuisten van Koffi die goed stond opgesteld. Halfweg de tweede helft bracht De Decker met Bukari dan weer een tweede verse kracht in het veld, meteen ook het officiële debuut voor de Ghanese flankaanvaller die overkwam van het Slovaakse Trencin.

Diezelfde Bukari liet zich al snel opmerken. Nurio speelde de kleine wendbare winger aan en deze pakte meteen uit met enkele flukse dribbels. Zijn schot werd slechts met de nodige moeite door Koffi uit zijn kooi geranseld. Aan de overkant kon Moeskroen dan wel enkele hoekschoppen verzamelen maar echt doelgevaar moest een veelal werkloos toekijkende Roef niet verijdelen. Da Cruz gooide met Capemba en Brym nog twee debutanten in de strijd, terwijl Depoitre aan Gentse zijde door Kleindienst werd vervangen.

Moeskroen probeerde nog wel een slotoffensief op te zetten maar het waren toch de Buffalo’s die voor doelgevaar zorgden. Eerst liepen Yaremchuk en Bukari elkaar nog voor de voeten bij een knappe actie van Odjidja en toen was het aan de VAR om nog eens in actie te komen. Odijdja glipte door de buitenspelval en legde de bal opzij tot bij Yaremchuk die de 0-2 leek aan te tekenen Maar na lange deliberatie ging het Gentse feestje opnieuw niet door want de Gentse aanvoerder stond buitenspel. En bijna liep het nog helemaal fout voor de bezoekers maar Roef stond pal bij een ultieme poging van Bakic.