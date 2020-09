Sterk Oostende wint nu ook van Leuven

De VAR had de hoofdrol kunnen spelen in Oostende, maar de thuisploeg zette zelf orde op zaken. OH Leuven, dat voor de rust een penalty en een doelpunt ontnomen zag door een defect bij de videoref, ging alsnog met 3-1 voor de bijl.

De videoref en KV Oostende-Leuven: het leek wel een slechte grap. Luttele seconden voor de aftrap meldde de stadionomroeper dat de communicatie tussen het busje en scheidsrechter Dierick niet werkte. Geen VAR. Nochtans konden Dierick en zijn assistenten de VAR maar al te goed gebruiken: twee keer beoordeelden de refs een cruciale fase volledig verkeerd in het nadeel van OHL.

Eerst werd Henry alleen voor Hubert afgevlagd nadat hij vanop zijn eigen helft vertrokken was, daarna werd een loepzuivere penaltyfout van Hendry op Sowah niet gefloten. Tel daarbij zes (!) lichte gele kaarten voor de rust, waarvoor één voor een wisselspeler van Leuven die zich opwarmde langs de zijlijn, en de conclusie is dat de wedstrijdleiding hemeltergend was. Toen de VAR plots wél opnieuw werkte tijdens het aftrappen van de tweede helft, sloeg OHL zich helemaal voor het hoofd.

Twee keer Sakala

Maar laat die slechte arbitrage vooral niet met alle aandacht gaan lopen. Want de prima prestatie van KV Oostende zou zo ondergesneeuwd raken. Tijdens het openingskwartier duwde KVO de bezoekers helemaal weg, en dat overwicht werd beloond met een doelpunt van Sakala. De binnentikker kwam er na een mooie actie van Hjulsager, al enkele weken goed op dreef.

Leuven, dat op die discutabele fases na amper aan mogelijkheden kwam, kwam kort na de rust op een dubbele achterstand. Alweer Sakala scoorde, ditmaal nadat hij de bal met een gelukje had gekregen. En om nog eens te onderstrepen dat KVO de hulp van de VAR eigenlijk niet nodig had, knalde Gueye op het uur vanop 25 meter de 3-0 hard binnen.

Leuven moest zelfs opletten voor een pandoering toen Sakala zijn hattrick op de paal zag spatten. Ook daarna ging de Zambiaan iets te gretig op zoek naar zijn derde, wat enkele foute beslissingen opleverde.

Leuven wachtte te lang om nog iets terug te doen. Maertens kon een klein kwartier voor tijd wel nog milderen, maar die goal kwam te laat. OHL pakte nog uit met een offensiefje, maar echte grote kansen leverde dat niet meer op. Een turbulente middag eindigde zo op een vlotte zege voor Oostende. De Kustboys nestelen zich comfortabel in de middenmoot na vier ongeslagen matchen, Leuven trekt vloekend naar huis na een frustrerende middag.

KV Oostende: Hubert, Tanghe, Theate, Hendry, Bataille, D’Arpino, Hjulsager, Vandendriessche (58’ McGeehaan), D’Haese (36’ Ndicka), Gueye (69’ Kvasina), Sakala

OH Leuven: Iversen (46’ Romo), Bese (54’ Croizet), Raemakers, Kotysch, Ouedraogo, Hubert, Vlietinck (72’ Tucic), Sowah, Merci, Henry, Maertens

Gele kaarten: 2’ Theate, 11’ Raemaekers, 31’ Gueye, 35’ Myny, 41’ Sakala, 45’ Vlietinck, 46’ Bataille

Rode kaarten: -

Doelpunten: 26’ Sakala (Hjulsager) 1-0, 50’ Sakala (geen assist), 60’ Gueye (Ndicka) 3-0, 79’ Maertens (geen assist) 3-1