Wout van Aert ontgoocheld: ‘Dit hadden we niet verwacht’

Bijna niemand had er nog rekening mee gehouden, maar Tadej Pogacar onttroonde in de voorlaatste Tourrit de ongenaakbaar gewaande Primoz Roglic. Wout van Aert, een van de meesterknechten van Roglic, zag het gebeuren. ‘Ik zag op beeld dat Primoz heel hoekig draaide en dus niet zoals anders. En dan die stomme chronometer die voor nog meer stress zorgde.’

Pogacar moest 57 seconden goedmaken op zijn landgenoot van Jumbo-Visma. Het werd uiteindelijk 1:56 waardoor hij met 59 seconden de Tour (zonder ongelukken in de slotrit) wint. En dat nadat Roglic twaalf dagen in het geel reed.

‘De teleurstelling weegt door’, reageerde een zichtbaar balende Van Aert na afloop. ‘Ja… Ik zag op beeld dat Primoz heel hoekig draaide en dus niet zoals anders. En dan die stomme chronometer die voor nog meer stress zorgde. Ik zag de bui al hangen en op de slotklim was Pogacar veel sterker. Dit is enorm balen. Het is ook een volledige verrassing voor ons. Hij was ontspannen voor de start, we hebben nog gelachen. Niets wees erop dat hij minder was. We waren klaar om het af te maken, maar we zijn geklopt door een onwaarschijnlijke Pogacar. We hebben hier wel drie weken naartoe gewerkt dus dan is dit een grote teleurstelling.’

Van Aert werd zelf knap vierde in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles. Hij moest enkel Pogacar, ploegmaat Tom Dumoulin en Richie Porte voorlaten. ‘Ik had zeker goeie benen en heb goed ingedeeld, denk ik. Ik schrok wel even toen ik zo ver achter Rémi Cavagna zat, maar achteraf bleek dat die heel snel gestart was. De wind was ook steviger dan bij de verkenning, maar de jongens die mij kloppen reden onder dezelfde omstandigheden. Dit was voor mij het hoogste haalbare. Ik kon mijn wattages trappen, het ging allemaal goed. De ellende begon pas toen ik in de hot seat ging zitten...’

Dumoulin: ‘Ja, dat is wel speciaal zo op de voorlaatste dag’

Ook Tom Dumoulin, die tweede werd in de tijdrit, stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken.

‘Toen ik over de finish kwam, dacht ik dat het misschien goed genoeg kon zijn voor de dagwinst’, aldus de Nederlander. ‘Maar Pogacar was veel te sterk en reed op een totaal ander niveau dan wij. Dan maakt al het andere niet uit, zoals mijn prestatie vandaag. Ik ben zeer teleurgesteld want we verliezen hier de Tour. We voelden ons nochtans goed en Primoz had zelfvertrouwen. Hij reed ook een goeie tijdrit, niet zijn beste maar ook niet slecht. Maar Pogacar, ja dat is wel speciaal zo op de voorlaatste dag.’