Pogacar zorgt voor mirakel in de Tour: rijdt Roglic helemaal weg in tijdrit en pakt gele trui

Niet Primoz Roglic, wel Tadej Pogacar wint zonder ongelukken de Ronde van Frankrijk 2020. De amper 21-jarige Sloveen was ontketend in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles, pakte zijn derde ritzege én reed zijn landgenoot van Jumbo-Visma op grandioze wijze uit het geel.

Nadat Lotto Soudal-renner en rode lantaarn Roger Kluge de debatten had geopend, zette Remi Cavagna (Deceuninck-Quick-Step) de richttijd van de dag neer op La Planche des Belles Filles. De Franse tijdritkampioen klokte met 57:54 als eerste af op een tijd onder het uur. Goed voor een gemiddelde van ruim 37,5 km/u. Thomas De Gendt kon Cavagna nooit bedreigen en finishte in 1:00:06 terwijl drie anderen – De La Cruz, Schachmann en Kragh Andersen – wel onder het uur doken.

Het was wachten op Wout van Aert. In zijn Belgische driekleur kwam hij bij het eerste tussenpunt 40 seconden te kort op Cavagna. Zijn ploegmaat bij Jumbo-Visma, Tom Dumoulin, deed met een achterstand van 12 seconden beter. Maar Van Aert kon bij het tweede tussenpunt zijn achterstand verkleinen tot 33 seconden en bij het laatste tussenpunt, bergop dus, zat hij op gelijke hoogte van de Fransman. Uiteindelijk was Van Aert aan de finish 28 seconden sneller dan Cavagna: 57:26 (37,8km/u). Goed indelen, heet dat.

Maar ook Dumoulin had een begenadigde dag. De Nederlander was bij het begin van de slotklim sneller dan alles en iedereen, waaronder 51 seconden sneller dan Van Aert. Terwijl onze landgenoot wel van fiets had gewisseld, deed Dumoulin dat niet. Wat hem bergop wat van zijn voorsprong kostte. Bij het laatste tussenpunt had hij nog 27 seconden over, aan de streep nog 10 seconden.

Toen moest Tadej Pogacar echter nog komen.

Wat deden de favorieten?

Tadej Pogacar ging als een speer van start in de tijdrit. Bij het eerste tussenpunt nam de Sloveen van UAE Team Emirates een voorsprong van 13 seconden op gele trui en landgenoot Primoz Roglic. Goed voor de derde tussentijd op dat moment, wat later snelde hij nummer drie in de stand Miguel Angel Lopez voorbij alsof die er niet was. Pogacar knabbelde beetje bij beetje aan zijn achterstand (57 seconden) en kwam op een bepaald moment tot op 25 seconden in het algemene klassement.

Beide Slovenen wisselden van fiets. Bij Pogacar verliep dat een stuk vlotter dan bij Roglic, die ook later wisselde op de klim. Het een en ander resulteerde erin dat Pogacar tot op 15 seconden kwam. En toen Roglic nog vier kilometer moest klimmen, had de 21-jarige Sloveen zijn landgenoot te pakken in het klassement. Bij het derde tussenpunt zette Pogacar Dumoulin op 48 seconden achterstand, wat aan de streep een verschil van liefst 1:21 bleek te zijn.

Pogacar slaat zo een dubbelslag vanjewelste: ritzege én eindzege in de Tour de France op 21-jarige leeftijd. Roglic verloor uiteindelijk 1:56 op zijn landgenoot en strandt in het klassement op 59 seconden. Als extraatjes neemt Pogacar ook nog eens de bergtrui en de witte trui voor beste jongere mee.

Uitslag:

1. Tadej Pogacar in 55:55

2. Tom Dumoulin +1:21

3. Richie Porte +1:21

4. Wout van Aert +1:31

5. Primoz Roglic +1:56

Algemeen klassement:

1. Tadej Pogacar in 84:26:33

2. Primoz Roglic +0:59

3. Richie Porte +3:30

4. Mikel Landa +5:58

5. Enric Mas +6:07