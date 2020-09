Zoektocht naar Ilias Chahdi: politie vraagt eigenaars van bewakingscamera’s om beelden na te kijken

De speurders die nu al twee dagen op zoek zijn naar de vermiste tiener Ilias Chahdi (12) uit Mortsel, vragen dat eigenaars van bewakingscamera’s op de beelden nagaan of de jongen door hen gefilmd is. Ze hopen zo op een aanknopingspunt. Vrijwilligers zoeken vandaag buiten Antwerpen naar de jongen, onder meer aan de Kust en in de Ardennen.

‘Ilias is een jongen die enorm van natuur en het groen houdt’, zegt zijn tante Myriam. ‘Vandaar dat we vragen om ook in bossen en in parken te zoeken. Dat zijn de plekken waar Ilias tot rust komt.’

Vrijdagavond zochten al 200 vrijwilligers in Antwerpen naar de jongen, zonder resultaat. ‘Ondertussen zijn we 48 uur na zijn vertrek. Ilias kan nu al overal zijn. Ook ver buiten Antwerpen’, zegt de tante. De vrijwilligers concentreren zich daarom vandaag op het uitdelen van flyers aan de Kust, en in de Ardennen.

Geen aanknopingspunt

Bij sommige vrijwilligers borrelde vrijdag de kritiek op dat de politie die zoektocht niet op zich nam. ‘Maar dat vinden wij op dit moment niet opportuun’, zegt commissaris Johan Wonnink van politiezone Minos. ‘Omdat elk aanknopingspunt ontbreekt, weten we niet waar we zouden kunnen zoeken. Bovendien is de jongen met de fiets, en kan hij erg mobiel zijn. Als we bijvoorbeeld het Fort van Mortsel zouden doorzoeken, kan hij daar tien minuten na ons vertrek toch opduiken.’

De politie concentreert zich daarom op de zoektocht naar aanknopingspunten. Speurders gaan bijvoorbeeld de vele tips na, die zijn binnengekomen.

Camerabeelden

Het laatste spoor naar Ilias is nog steeds het beeld gemaakt door een bewakingscamera, donderdagochtend om 8.18 uur aan een tankstation in Wilrijk. Om 8.10 uur was de jongen thuis in Mortsel vertrokken. Hij reed niet naar zijn school, het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege in Edegem, waar hij in het tweede middelbaar zat.

Op de beelden is te zien hoe de jongen met een flinke tred doorrijdt. Hij geeft niet de indruk dat hij doelloos een ritje maakt. Wat zijn bestemming was, is niet duidelijk.

Route reconstrueren

De speurders proberen nu zijn route te reconstrueren aan de hand van de beelden gemaakt door camera’s langs de openbare weg. Maar dat is een werk van lange adem. De onderzoekers doen daarom een oproep: ‘Heb je zelf camerabeelden? Bekijk ze even. Kijk of je de jongen ziet passeren.’

Ilias is 1,62 meter groot, heeft bruine ogen en bruin golvend haar. Hij draagt een metaalkleurige bril. Op het moment van zijn verdwijning droeg Ilias een marineblauwe regenjas met twee horizontale okerkleurige strepen vooraan met daartussen een witte streep en witte sneakers. Hij had een rugzak bij van het merk ‘Eastpack’ met een motief van blauwe en zwarte vierkantjes.

Hij fietst met een blauw-grijze mountainbike met een beige zadel en draagt een zwarte fietshelm.

Wie informatie heeft kan terecht op het gratis nummer 0800/30.300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.