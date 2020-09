Anna van der Breggen schrijft de Giro Rosa voor de derde keer op haar naam

De Nederlandse Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) heeft zaterdag haar roze trui met succes verdedigd tijdens de slotetappe van de Ronde van Italië voor vrouwen (WorldTour). De ritzege ging vanuit een vroege vlucht naar de Franse Evita Muzic (FDJ-Nouvelle Aquitaine).

De negende en laatste dag van de Giro Rosa was meteen ook de koninginnenrit, want de vier lokale ronden in en om Motta Montecorvino bevatten telkens een zware beklimming. De strijd werd op twee fronten geleverd, want een vroege vlucht van bijna dertig rensters betekende geen gevaar voor de eindzege en streed voor ritwinst, terwijl het gevecht voor het klassement in het peloton werd gevoerd.

Voorin maakte de 21-jarige Muzic het af na veel positiewissels en boekte ze zo de grootste zege uit haar carrière, voor de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black en een andere Franse, Juliette Labous. Bij de klassementsrensters kon Van der Breggen niet meer aan het wankelen gebracht worden. Ze heeft in de eindstand 1:14 voor op de Poolse Kasia Niewiadoma (Canyon Sram) en 2:20 op de Italiaanse Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo).

Foto: Photo News

De 30-jarige Van der Breggen finishte vorig jaar als tweede in de Giro Rosa, toen na haar landgenote Annemiek van Vleuten. Die leek ook in deze editie op weg naar eindwinst, tot ze letterlijk uitviel met een polsbreuk. Van der Breggen won ook in 2015 en 2017 de Giro Rosa, de belangrijkste rittenkoers voor vrouwen.