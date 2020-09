Deceuninck - Quick-Step pakt eindzege in Ronde van Slovakije met Jannik Steimle

De Duitser Jannik Steimle (Deceuninck - Quick-Step) heeft zich zaterdag na een spannende slotetappe tot de eindwinnaar van de Ronde van Slovakije (categorie 2.1) gekroond. De ritzege ging naar de Fransman Rudy Barbier (Israël Start-Up Nation).

De heuvelachtige vierde en laatste etappe van 171 kilometer tussen Topolcianky en Skalica stond in het teken van de strijd voor de eindzege, want leider Steimle stond voor de start in exact dezelfde tijd als zijn landgenoot Nico Denz (Team Sunweb). Het zorgde voor een boeiend duel in de startfase, waarbij Denz virtueel aan de leiding kwam door de bonificatieseconden van de eerste tussensprint, maar Steimle over Denz wipte aan de tweede spurt.

Nadien kwam de rust terug, want een vroege vlucht kreeg de ruimte, maar werd in de finale weer bijgehaald. Uiteindelijk draaide het opnieuw uit op een sprint, waarin de 27-jarige Barbier het haalde van de Colombiaan Alvaro Hodeg (Deceuninck - Quick-Step) en de Est Martin Laas (Bora - Hansgrohe). In de eindstand haalt de 24-jarige Steimle het voor Denz en de Nieuw-Zeelander Shane Archbold, een ploegmaat van de Duitse eindwinnaar.

Steimle volgt op het palmares van de Ronde van Slovakije zijn Belgische ploegmaat Yves Lampaert op, die er dit jaar zijn comeback maakte na een sleutelbeenbreuk.