Xavier Siméon mag als vijfde van start gaan in GP Emilia-Romagna in de MotoE

Xavier Siméon (LCR E-Team) heeft zaterdag de vijfde tijd neergezet in de kwalificaties voor de GP van Emilia-Romagna MotoE in het Italiaanse Misano.

De Brusselse piloot werkte zijn snelste ronde af in 1:43.417 en vertrekt zaterdagnamiddag in de eerste race dus van op de tweede rij. De poleposition is voor de Spanjaard Jordi Torres (Pons Racing 40), met een tijd van 1:43.154.

Siméon start deze vierde manche van het seizoen op de vijfde plaats in het algemeen klassement, nadat hij vorige week voor het eerst een podiumplaats kon behalen, toen ook in Misano. Er zullen dit weekend twee races plaatsvinden.

Barry Baltus zet 17de tijd neer in kwalificaties Moto3

De Belg Barry Baltus (KTM CarXpert Prüstel GP) heeft zaterdag de zeventiende tijd neergezet in de kwalificaties voor de GP Moto3 van Emilia-Romagna in het Italiaanse Misano.

Onze landgenoot kwam er voor de eerste keer in de Q2 terecht, voorbehouden voor de snelste veertien piloten uit de vrije oefenritten. Met 1:43.133 kwam hij niet verder dan de zeventiende tijd, de pole was voor de Spanjaard Raul Fernandez (KTM Red Bull Ajo) in 1:41.705.