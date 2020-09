De Mediterraanse orkaan Ianos heeft twee doden geëist in Griekenland. Een derde persoon is nog vermist. De zogeheten ‘medicane’ trof vrijdag de Ionische eilanden voor de Griekse kust, zoals Corfu, Kefalonia en Zakynthos, en trok zaterdagnacht verder over het Griekse vasteland.

Een vrouw werd dood aangetroffen in haar ondergelopen huis in Farsala, zeiden brandweerlieden. In het nabijgelegen stadje Karditsa werd volgens de staatstelevisie ERT ook een man dood aangetroffen op zijn werkplek, een dierenboerderij.

In Mouzaki, een naburige stad, wordt volgens dezelfde bron een vrouw van 40 als vermist opgegeven nadat haar auto was weggespoeld bij de rivier de Pamissos.

Modderstromen, vallende bomen, stroomonderbrekingen en waterstoringen: de stad Karditsa, 300 km ten noorden van Athene, werd tijdens de nacht van vrijdag tot zaterdag bijzonder getroffen door orkaan Ianos.

Volgens viceprefect Konstantinos Noussios steeg het waterpeil er met een meter door hevige regenval. Veel gebouwen, huizen, winkels en pakhuizen werden verwoest en op zaterdag werden brandweerlieden opgeroepen om honderden mensen te redden wier huizen onder water stonden.

Op vrijdag was het West-Griekenland, de eilanden van de Ionische Zee, dat werd getroffen door deze orkaan in de Middellandse Zee.