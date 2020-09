Pieters zakt van twee naar zeven, Detry klimt van 33 naar 22 op US Open golf

Zowel Thomas Pieters als Thomas Detry heeft zich vrijdag geplaatst voor de finaleronden van de US Open (PGA Tour/Major/12,5 miljoen dollar). Op de Winged Foot-golfbaan in het Amerikaanse Mamanoreck (New York) had Pieters voor zijn tweede ronde 74 slagen nodig, Detry kwam rond in 72 slagen.

Pieters en Detry schrijven zo golfgeschiedenis. Nooit eerder kon een landgenoot zich plaatsen voor de eindfase van de US Open. Met Pieters en Detry staan er meteen twee Belgen in de eindfase. Voormalige winnaars zoals Tiger Woods (2000, 2002 en 2008), Graeme McDowell (2010), Justin Rose (2013), Martin Kaymer (2014), Jordan Spieth (2015) en Gary Woodland, de regerende kampioen, konden zich niet plaatsen voor de finaleronden.

Pieters begon zeer goed aan zijn tweede ronde, met birdies op de holes een en vijf, die hem de leidersplaats opleverden. Op de tweede parcourshelft van de veeleisende Winged Foot-golfbaan liep het echter fout. Zo moest hij zes bogeys op de laatste negen holes incasseren. De nummer 77 op de wereldgolfranglijst tuimelde aanvankelijk uit de top tien, maar net als voor een pak andere toppers werd de tweede ronde, door de wind die het spelen een pak moeilijker maakte dan tijdens de eerste ronde, een lijdensweg.

Thomas Pieters, die zich vooral op de tweede parcourshelft liet betrappen op een aantal missers, kon ondanks zijn ronde van 74 slagen de schade enigszins beperken en telt nu vier slagen meer dan de Amerikaan Patrick Reed, The Masters-kampioen van 2018, die met een ronde van 70 slagen de leiding overnam en één slag minder telt dan zijn landgenoot Bryson DeChambeau. Laatstgenoemde zette met een ronde van 68 slagen, twee onder par, de beste score van de dag neer. Slechts drie spelers noteerden een ronde onder par.

Detry, die aan zijn eerste major-deelname toe is, deed met een ronde van 72 slagen, na twee birdies en vier bogeys, twee slagen beter dan Pieters. De 27-jarige Brusselaar, nummer 80 op de wereldgolfranglijst, maakte meteen elf plaatsen winst en sloot met een totaalscore van 143 slagen dag twee af op de 22e plaats.

Hij deelt die met onder meer de Amerikaan Dustin Johnson, de nummer een van de wereld, die zich in 2016 de beste toonde en de Noord-Ier Rory McIlroy, de nummer vier van de wereld, die de US Open in 2011 won.