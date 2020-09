Vrijdag maakte de Roemeense politie bekend dat ze een grote collectie boeken hebben teruggevonden onder een dikke laag cement in een garage. Zo’n 237 boeken zaten samen verpakt in grote zakken. De buit blijkt niet zomaar een buit te zijn: de boeken zijn uiterst zeldzaam. Zo zitten er eerste edities van de boeken van Isaac Newton of Galileo Galileï tussen. In 2017 werd de collectie uit een Londens magazijn gestolen.