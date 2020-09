De Block: ‘Verschillende scenario’s over versoepeling bubbel van vijf’

De Veiligheidsraad zal komende woensdag bespreken of het mogelijk is om het bestaande systeem van ‘de bubbel van vijf’ te versoepelen. Maar daar zal dan wel tegenover moeten staan dat andere maatregelen verstrengd worden. Dat zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in een gesprek met De Ochtend.

De minister zegt van veel gezinnen het signaal te krijgen dat de huidige regel, waarbij per gezin nauw contact mag zijn met vijf andere personen, ‘niet haalbaar is’. Een versoepeling van de regel zal volgens haar zeker op tafel liggen tijdens de Veiligheidsraad. ‘Maar: je geeft een beetje, waardoor het virus aan ruimte wint, maar dat betekent dat je dus ook een andere maatregel moeten nemen’. Een versoepeling kan door het stijgend aantal besmettingen zeker niet ‘de enige maatregel’ zijn.

De Veiligheidsraad is er volgens De Block op gericht ‘op een manier van organiseren voor de komende maanden’. ‘De opdracht is: hoe vinden we een veilige manier van verder leven naar de winter toe, waarbij je vermijdt dat mensen in een sociaal isolement komen te zitten. Geen volledige vrijheid, maar wel leefbaarheid’.

Wat er dan concreet verstrengd moet worden, gaf De Block niet prijs, maar er zijn volgens haar ‘verschillende scenario’s’. Ze stelde wel nadrukkelijk dat we ‘moeten leren op een andere manier met onze vrienden, kennissen en collega’s omgaan dan vroeger’. Door bijvoorbeeld afstand te houden tijdens vergaderingen kan ons dat toelaten ‘normaal te functioneren’, aldus De Block.