Antwerpse haven pakt drugssmokkel aan met digitale sleutel voor containers

In de Antwerpse haven wordt vanaf volgend jaar een digitaal systeem gebruikt om containers te begeleiden vanaf het schip tot het moment dat ze op een vrachtwagen worden gezet. Dat is niet alleen efficiënter, maar ook een wapen in de strijd tegen drugssmokkel via de haven. ‘Hiermee gaan we die niet stoppen, maar het wordt wel een stuk moeilijker gemaakt’, zegt Antwerps havenschepen Annick De Ridder (N-VA).

Om in de haven een container te kunnen ophalen op een terminal, is op dit moment een unieke pincode nodig. Het tijdsbestek tussen het moment dat de pincode gekend is bij de rederij en het moment dat deze ...