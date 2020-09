Aantal nieuwe besmettingen klimt over grens van 1.000 besmettingen per dag

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen per dag steeg tussen 9 en 15 september naar 1.071,1 per dag. Dat is 77 procent meer dan een week eerder.

Dat blijkt zaterdagochtend uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Sinds de start van de uitbraak testten in ons land nu al 99.649 mensen positief.

Het hoogste aantal positieve tests uit de ‘tweede golf’ dateert van maandag. Uit de meer volledige cijfers blijkt ondertussen dat er die dag 1.717 positieve stalen zijn afgenomen. Dinsdag waren dat er 1.411, maar wellicht wordt dat cijfer de komende dagen nog omhoog aangepast.

Nog van 9 tot 15 september overleden gemiddeld elke dag 2,7 mensen, een stijging met 0,1 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen. Alles samen bezweken in België inmiddels 9.937 patiënten, dat is één dode meer dan vrijdag werd gerapporteerd.

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames steeg tussen 11 en 17 september met 17,9 procent naar 41,6 per dag. In totaal moesten 19.530 mensen worden opgenomen. Op 18 september lagen er volgens de cijfers van Sciensano 390 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 78 op intensieve zorgen.

Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners komt uit boven de 100 en bedraagt 102,2, een toename met 85 procent.