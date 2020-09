Charleroi haalt na winst tegen Beerschot 18 op 18

Zeven jaar na Standard is er weer een ploeg in geslaagd om de competitie met 18 op 18 te beginnen. Charleroi won tegen nummer twee Beerschot met 3-1 en houdt na het weekend minstens vijf punten voorsprong op zijn eerste achtervolgers.

Wie de kalender opstelde had het wellicht niet gedacht, maar Charleroi-Beerschot was zowaar een ‘topduel’, tussen de nummers 1 en 2 in het klassement. Met 15 op 15 evenaarde Charleroi de goeie start van het seizoen 2017-2018. Met 18 op 18 zou het zelfs in een select clubje ploegen komen die na de eeuwwisseling na zes speeldagen nog het maximum van de punten haalden. Beerschot moest nauwelijks onderdoen: Hernan Losada slaagde erin om als promovendus met 4 zeges uit 5 matchen te beginnen.

Karim Belhocine moest bij de thuisploeg wel wat schuiven met zijn pionnen. Mamadou Fall - terug uit schorsing - verving Guillaume Gillet (zie inzet, nvdr.) in de basis, waardoor Ryota Morioka een rijtje achteruit schoof. Bij Beerschot, dat ook twee positieve corona-gevallen telde in de A-kern en staff, debuteerde Suzuki in de basis, en kwam Yan Vorogovsky in de ploeg ten nadele van Jan Van Den Bergh.

Subtiele Morioka

Beerschot had het in de openingsfase knap lastig tegen Charleroi. Nochtans waren er geen kansen die naam waard, maar het duo Bourdin-Vorogovsky zag op de Antwerpse linkerflank af met de snelle Fall en de oprukkende Busi. Vanhamel kwam gepast tussen, en Nicholson kopte vanuit een moeilijke hoek naast. De bezoekers konden geen vuist maken en reageerden via een schot van Vorogovsky, dat maar nipt over de kruising vloog.

Charleroi heeft de beste verdediging, terwijl Beerschot de beste aanval heeft, maar zowel Suzuki als Noubissi botsten (vaak onzacht) tegen een Waalse muur.

De Carolo’s namen het heft in handen, en toen Dom de bal onvoldoende wegwerkte - en gouden stier Holzhauser stond te slapen - zette Morioka Rezaei met een subtiel steekpasje alleen voor doel. De Iraniër twijfelde niet en schoof zijn vierde in vijf matchen voorbij Vanhamel in doel.

Met vertrouwen tegen Partizan

In Charleroi tegen een achterstand aankijken, er zijn er weinig die er dan nog in slagen om punten te rapen. De zwartwitte gordel plooide terug, en Beerschot probeerde het evenwicht te herstellen. Charleroi gaf de bezoekers de bal, maar daar deden ze weinig mee.

Het leek wel alsof ze bij Charleroi beseften dat er een zwaar programma aankomt, met donderdag de voorronde van de Europa League tegen Partizan Belgrado, en dat ze zo snel mogelijk de schaapjes op het droge wilden. Via Fall en Gholizadeh probeerden de Carolo’s de voorsprong uit te diepen, en daar slaagden ze ook in. Nicholson gaf de bal mee met Gholizadeh, die de bal staalhard in doel trapte.

Bij Beerschot keken ze logischerwijs naar Holzhauser om de ban te breken - met vijf doelpunten en drie assists in vijf matchen niet meer dan logisch. Maar de Oostenrijker gaf niet thuis . Hernan Losada besloot dan maar om zijn drie wissels er in een keer door te jagen: Tissoudali, Van Den Buijs en Sanyang moesten het tij helpen keren.

Plots liet Beerschot het goeie uit de eerste vijf matchen wél zien. Suzuki zette voor, maar niemand was gevolgd om de bal binnen te tikken. Even later trof de Japanner Penneteau op zijn weg naar doel en was het bij de thuisploeg alle hens aan dek. Ook Frédéric Frans stak zijn neus nog aan het venster, maar zijn kopbal zeilde maar nipt naast.

Uiteindelijk stelde Charleroi de zege veilig na een laat strafschopdoelpunt van Rezaei, al lukte het Suzuki nog in het slot de eerredder te maken. De Carolo’s kunnen met vertrouwen uitkijken naar hun Europese voorronde van donderdag, al is de blessure van Morioka mogelijk nog een domper op de vreugde.