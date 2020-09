VRT-topman ontkent dat raad van bestuur niet ingelicht was over Streamz

Maandag geeft VRT-ceo Frederik Delaplace uitleg over Streamz aan de raad van bestuur. Hij ontkende in De Tijd dat hij de raad in het ongewisse liet over deelname aan het platform.

Uit e-mailverkeer binnen de raad van bestuur van de VRT, dat De Standaard kon inkijken, bleek dat de leden uit de pers moesten ver­nemen dat de VRT haar medewerking verleent aan Streamz, het streamingplatform van DPG ­Media (VTM) en Telenet (Vier en Vijf). Misnoegde raadsleden vonden dat het om een strategische beslissing gaat, en dat de raad erover had moeten stemmen.

De gelekte e-mails bevatten ook de agenda voor de bestuursver­gadering van maandag. Streamz is een agendapunt, maar er staat de D van ‘discussie’ naast, niet de B van ‘beslissing’. Sommige raadsleden pleiten nog altijd voor een stemming over de kwestie.

Krappe timing

‘Dat zijn vijgen na Pasen’, zegt een raadslid. ‘Maar discussie zal er zeker zijn, ook al is het hopeloos te laat. Misschien moeten we eens duidelijk afbakenen wat het verschil is tussen een “strategische” en een “commerciële” beslissing. De rol van voorzitter Luc Van den Brande zal zeker ook ter sprake ­komen. Hij was wel op de hoogte van de beslissing, maar liet na zijn raad van bestuur in te lichten. Ik begrijp nog altijd niet waarom. De raad had de beslissing zeker goedgekeurd, zolang aan een aantal randvoorwaarden was voldaan, onder meer garanties voor VRT.Nu. Moest het dan zo snel gaan? Of vinden de minister van Media en de voorzitter van de raad van bestuur, beiden CD&V’ers, dat ze alles onder elkaar kunnen bedisselen?’

Luc Van den Brande wou niet reageren, Benjamin Dalle ontkent met klem de aantijging. Hij zegt dat hij door ­Delaplace op de hoogte gebracht werd van de overeenkomst met Streamz.

Dat het snel moest gaan, blijkt alvast uit een reactie van Delaplace in de weekendeditie van De Tijd, waarvan vrijdag al een fragment online verscheen. Daarin ontkent hij dat de raad van bestuur niet op de hoogte was van de beslissing. ‘Dat klopt niet, maar veel ga ik daar niet over zeggen. De deal was pas 24 uur voor de persconferentie rond. De communicatie had daardoor misschien beter gekund.’

Die krappe timing zegt wellicht ook iets over de druk waaronder Delaplace stond om toe te happen. In ieder geval ontkennen verschillende raadsleden nogmaals categoriek dat ze op de hoogte waren. ‘Delaplace zal maandag inderdaad tekst en uitleg mogen geven’, zegt een ander raadslid. ‘Waarom zouden raadsleden van verschillende zijden van het politieke spectrum hierover liegen?’