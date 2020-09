Red Flames zetten reuzenstap richting EK tegen Roemenië

Het EK 2022 in Engeland is in zicht voor de Red Flames na een ruime 6-1-zege tegen Roemenië. Tessa Wullaert was met voorsprong de beste vrouw op het plein met drie goals en een assist. Door puntenverlies van Zwitserland staan de Flames alleen op kop in hun groep.

Enkel winst was goed genoeg voor de Red Flames. Dinsdag staat immers het duel tegen grote concurrent Zwitserland op het programma. In het lege King Power @ den Dreef-stadion van OHL deden de Belgen wat ze moesten doen. Zonder een wereldpartij te spelen hakten ze Roemenië met 6-1 in de pan.

Vooraf werd nochtans gevreesd dat België moeilijker tot scoren zou komen door de afwezigheid van topschutster Tine De Caigny. Roemenië is bovendien nog een stug land met een sterke organisatie. Maar die vrees was nergens voor nodig, want Tessa Wullaert had er zin in en was de exponent van de efficiënte Flames.

Uitblinker Wullaert

De eerste tien minuten hadden de Belgen het nog moeilijk om het blok te ontwrichten. Tot Wullaert toonde dat ze ook na haar overstap van Manchester City naar Anderlecht nog tot een van de beste speelsters ter wereld behoort. Na zeventien minuten werd de West-Vlaamse aangelopen in de zestien en kreeg ze een penalty mee. Die trapte ze zelf heerlijk in het dak van het doel.

Tot dan hadden we amper kansen gezien. Mede omdat de Roemenen de vaart uit het spel hielden met veel overtredingen. De bezoekers hadden vooral moeite met de vele positiewissels van Wullaert, Cayman en Vanmechelen vooraan in de 4-1-2-3 van de Belgen.

Die wissels resulteerden snel in de 2-0. Vande Velde verkeek zich eerst nog op een voorzet van Wullaert. Cayman stond wel goed op te letten en zette de 2-0 op het bord. Meteen daarna trapte Ciolacu op de lat, maar het mocht niet baten voor de Roemenen. Vanhaevermaet stuurde Wullaert net voor rust nog eens diep. West-Vlaamse schoof kalm de 3-0 in doel.

Puntenverlies Zwitserland

Ook na de koffiepauze bleef Wullaert alomtegenwoordig en liep ze zich goed vrij. Vanhaevermaet zag de ruimte en gaf een nieuwe assist aan Wullaert. Na de 4-0 gaven de Flames bij momenten wel onnodig veel ruimte weg achterin. Roemenië kon zo tegenprikken via Rus. Na de rode kaart voor Meluta net voor het uur, herstelden de Belgen de controle opnieuw. Uiteindelijk legden invalster Dhont en Vanhaevermaet de 6-1 eindstand vast.

Dankzij het puntenverlies van Zwitserland in Kroatië en het eigen vlekkeloze traject staat België nu alleen op kop van de groep. Het EK is in zicht, want enkel de groepswinnaars en beste drie tweedes plaatsen zich rechtstreeks.

Opstelling Red Flames: Evrard, Philtjens, Wullaert, Vanhaevermaet, Cayman, Vanmechelen, Deneve, Vande Velde, Biesmans, Deloose, Missipo

Opstelling Roemenië: Paraluta, Oprea, Meluta, Vatafu, Rus, Laiu, Olar, Sandu, Ciolacu, Carp, Corduneanu

Doelpunten: 18’ (p.), 44’, 51’ Wullaert , 25’ Cayman, 53’ Rus, 79’ Dhont, 84’ Vanhaevermaert