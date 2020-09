Djokovic bereikt met moeite kwartfinales op ATP Rome

Novak Djokovic heeft zich vrijdag geplaatst voor de kwartfinales op het Masters 1.000-toernooi in Rome (gravel/3.854.000 euro).

De Servische nummer 1 van de wereld klopte in de achtste finales zijn landgenoot Filip Krajinovic (ATP 29) in twee sets: 7-6 (9/7) en 6-3. De partij duurde 2 uur en 9 minuten. In de kwartfinales wacht de winnaar van het duel tussen de Duitser Dominik Köpfer (ATP 97) en de Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 249).

Djokovic treedt in Rome terug in competitie na zijn opmerkelijke exit op de US Open eerder deze maand, waar hij gediskwalificeerd werd in de achtste finales. De 33-jarige Serviër werd uit het toernooi gezet in New York nadat hij in het duel met de Spanjaard Pablo Carreño Busta uit frustratie (per ongeluk) een bal op een lijnrechter had geslagen.

In Rome was Djokovic al viermaal (2008, 2011, 2014 en 2015) succesvol. Alleen Rafael Nadal (ATP 2) doet met negen titels beter. Vorig jaar klopte de Spanjaard in de finale de Serviër. Nadal speelt later vrijdag zijn achtste finale tegen de Serviër Dusan Lajovic (ATP 25).