Schorsing voor AA Gent-verdediger Ngadeu teruggebracht tot twee speeldagen

De Buffalo’s hebben vrijdag hun gram gehaald voor de Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). In beroep werd de schorsing voor verdediger Michael Ngadeu van AA Gent verminderd tot twee speeldagen. De Kameroener moet ook 2.000 euro boete betalen.

Ngadeu kreeg woensdag in eerste aanleg vijf speeldagen schorsing (waarvan vier effectief) en 4.500 euro boete wegens zijn rode kaart tijdens afgelopen speeldag in Eupen. In de Oostkantons werd de Kameroense verdediger uitgesloten in de 73e minuut na een opstootje met Eupen-verdediger Jordi Amat vlak voor een vrije trap. Hij gaf een duw aan Amat, gevolgd door nog meer duw- en trekwerk, en een lichte kopstoot. Dat Ngadeu bovendien niet meteen gevolg gaf aan zijn rode kaart, werd door het Disciplinair Comité als een verzwarende element gezien.

AA Gent tekende echter beroep aan tegen die zware straf en haalde vrijdag zijn gram. De Buffalo’s verdedigden hun stelling dat Ngadeu geen kopstoot uitdeelde, maar wel een stevige duw gaf als reactie op een provocatie van Amat - die voor zijn aandeel een gele kaart kreeg. Ter zitting verontschuldigde de Kameroener zich voor zijn gedrag en stipte hij aan dat het zijn eerste rode kaart was in zijn hele carrière.

De Disciplinaire Raad concludeert uit de tv-beelden dat Ngadeu “zich bezondigt aan duw- en trekwerk dat finaal eindigt met een voorwaartse hoofdbeweging richting zijn tegenspeler”. Zo’n gedrag hoort niet thuis op een voetbalveld, klinkt het nog. “Maar er kan niet met zekerheid gesteld worden dat er sprake is van een moedwillige kopstoot. De feiten dienen aldus geherkwalificeerd te worden van ‘slag, trap, stoot’ naar ‘duw’. Zo’n inbreuk kan gesanctioneerd worden met 1 tot en met 4 wedstrijden schorsing. In casu acht de Disciplinaire Raad een effectieve schorsing van 2 wedstrijden gerechtvaardigd”, aldus de Disciplinaire Raad.

Ngadeu is daardoor geschorst voor de competitiewedstrijden in de Jupiler Pro League tegen Moeskroen (19 september) en OHL (26 september).