Nederland zet zes regio’s in ‘risiconiveau 2’: cafés toe om middernacht

De Nederlandse regering plaatst zes regio’s onder verhoogd risiconiveau 2. Het gaat om Amsterdam Amstelland, Rotterdam Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. ‘Corona wordt voor velen een ver-van-mijn-bedshow’, waarschuwde premier Mark Rutte.

De situatie in Nederland wordt ernstiger: vrijdag werden bijna 2.000 besmettingen gerapporteerd. Daarom hebben premier Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in een persconferentie extra maatregelen aangekondigd. ‘De situatie is zorgelijk’, zei De Jonge. ‘We hebben de regio’s ingedeeld volgens besmettingsrisico. We hebben drie risiconiveaus: 1, 2 of 3. Eén betekent voorzichtig blijven en de richtlijnen volgen, twee betekent een verhoogd risico met bijkomende maatregelen. Risiconiveau 3 is ‘ernstig’.’

Zes regio’s gaan in ‘risiconiveau 2’. ‘Het virus wordt vaak overdragen - vooral thuis, op het werk en in de horeca - onder jongeren en jonge mensen. Ook jonge mensen kunnen goed ziek worden van het virus. In de zes risicoregio’s gaan daarom de deuren van de cafés om middernacht dicht, samenkomsten van meer dan 50 mensen moeten aangemeld worden en aan extra regels voldoen. Privébijeenkomsten, zoals bruiloften, moeten ook met minder dan 50 mensen doorgaan. De regio’s maken ook elk apart regels, onder meer over het terugdringen van besmettingen in studentenhuizen.’

De burgemeesters uit de zes regio’s zullen vrijdagavond nog extra maatregelen bekendmaken.

‘Tien procent op het werk’

Rutte begon de persconferentie met een waarschuwing: ‘Voor velen werd corona sinds begin deze zomer een ver-van-mijn-bedshow. Maar het virus is niet weg. Inmiddels is meer dan 10 procent van besmettingen terug te brengen tot werksituaties. We zeggen dus niet voor niets: werk thuis. Voor jongeren is dit een rottijd. Maar ik zeg eerlijk: misschien moet er nog een tandje bij. Het was ons gedrag dat het verschil gemaakt heeft in maart en april: de intrinsieke motivatie om zich aan de regels te houden, van uit een gedeeld gevoel van urgentie. Dat gevoel van noodzaak moet weer terug. We moeten dat weer voelen. wat niet helpt is het beeld dat het in de ziekenhuizen rustiger is dan in maart en april. Maar we mogen ons niet in slaap laten sussen, we hebben beter zicht op de ijsberg waarvan we in maart enkel de top zagen. We mogen die kans niet missen, de feiten zijn zorgwekkend.’

‘Het aantal ziekenhuisopnames stijgt wel degelijk snel nu’, merkte Rutte op. ‘We willen kost wat kost voorkomen dat andere operaties worden uitgesteld, zoals hart- en kankeroperaties. We zien het aantal verpleeghuizen waar het virus achter de deur zit, weer stijgen. Nog zorgwekkender is dat het reproductiegetal R weer aan het stijgen is. Met een R onder de 1 wordt het virus teruggedrongen, nu is het alweer 1,4. Dan gaat het snel. Gisteren hadden we 1.750 nieuwe besmettingen; met een R van 1,4 groeit dat over drie weken naar meer dan 10.000 per dag. Dat mogen we de zorg, en vooral de mensen in de zorg, niet aandoen. Als we deze trend niet keren zijn de gevolgen voor de cafés en winkels niet te overzien. We kunnen dit, en nu moeten we het nog een keer doen.’