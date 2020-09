Thomas Pieters kent zware inzinking en verspeelt leidersplaats op US Open

Bij aankomst in het clubhuis van de tweede dag van het US Open staat Thomas Pieters op een voorlopige veertiende plaats met een totaal van “par”. De 27-jarige Antwerpenaar begon furieus aan de tweede dag met 2 birdies en voerde even (-6) het klassement aan. Maar op de laatste 9 holes zakte Pieters compleet in mekaar met 6 bogeys.

Tijdens de eerste negen holes van de tweede ronde leefde Thomas Pieters nog verder op de wolk van de openingsdag, al waren zijn afslagen niet altijd even secuur als daags voordien. De 28-jarige Antwerpenaar opende meteen met een birdie na een putt van 1 meter uit te holen. Op hole vijf herhaalde hij dit resultaat en voerde hij met -6 zelfs de rangschikking aan. Maar dan verloor het nummer 77 van de wereldranglijst compleet het momentum en kende een nooit geziene inzinking. In eerste instantie trof Pieters op hole 10 en 11 niet de green en wist hij niet te recupereren. Gevolg: twee opeenvolgende bogeys. Op hole 14, na een rechtse afslag, en hole 15, na 3 putts, herhaalde dit scenario zich. En de lijdensweg was nog niet gedaan. Op hole 17 en 18 werd de fairway andermaal niet gevonden en de baan van Winged Foot strafte dat genadeloos af. Met andere woorden: 6 bogeys op 9 holes en een terugval van -6 naar “level par”.

Finaal tekende Pieters een kaart van 74 slagen, 8 strokes meer dan de openingsdag. De nummer één van de Belgische golfsport zal diep ontgoocheld zijn omdat hij een barslechte “back nine” speelde. De reden voor het mistasten is snel gevonden: amper 5 fairways op 14 stuks, 10 “greens in regulation” en 32 putts. Allemaal cijfers die tijdens de openingsdag een stuk beter waren. Toch is er een kleine troost: voor het eerst in drie deelnames aan het US Open haalt Pieters de cut, al zal het winnaarstype in hem daar niet mee kunnen leven.