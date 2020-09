Thierry Neuville woest op organisatie Rally van Turkije: “Het is elk jaar dezelfde shit”

Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupe WRC) staat na afloop van de eerste korte wedstrijddag in de rally van Turkije aan de leiding. De Fransman profiteerde maximaal van zijn startpositie en kwam, ondanks de slechte zichtbaarheid vanwege het laaghangend stof, na afloop van de tweede klassementsrit aan de leiding. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) volgt als tweede op 1.2 sec van zijn teamgenoot. Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) is derde op 1.3 sec. Neuville was na afloop bijzonder kritisch voor de wedstrijdleiding.

Neuville kondigde donderdag aan dat hij in Turkije voluit voor de zege zou gaan. De Belg heeft gezien zijn grote achterstand van 37 punten op WK-leider Ogier geen andere keuze dan ridder of mis te spelen. Neuville hield woord en won de eerste klassementsrit met in zijn zog teamgenoten Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) en Sébastien Loeb. Ogier reed de vijfde tijd en moest meteen 5.1 sec prijsgeven op Neuville.

Een heel ander wedstrijdbeeld in de tweede rit die gewonnen werd door Ogier die als WK-leider moest vegen maar, omdat hij als eerste de baan op moest, niet geplaagd werd door laaghangend stof. Dat bleek een voordeel want ondanks zijn startpositie won de Fransman de rit. “Dit was voor mij een powerstage. Ik heb alles gegeven”, zei Ogier aan de finish. Tänak verloor 5.1 sec en doet daarmee, met het oog op de startposities van zaterdag, een slechte zaak. “We wisten dat dit ging gebeuren”, reageerde hij ontgoocheld. De Est had het over de slechte zichtbaarheid tussen de bomen vanwege het laaghangend stof. De wagens starten om de drie minuten maar die kloof was volgens de wereldkampioen niet genoeg.

Tänak reageerde ontgoocheld, Neuville was woest. “Het is elk jaar hetzelfde. We hebben altijd dezelfde discussie maar niemand die luistert. Het is elk jaar dezelfde shit”, brieste hij. De boosheid van Neuville is terug te brengen naar vorig jaar toen hij door laaghangend stof van de baan sukkelde en op een rots botste en moest opgeven. Een incident dat hem naar eigen zeggen de wereldtitel heeft gekost. Ook toen had Neuville al een discussie over de te kleine verschillen in starttijd tussen de rijders. “Het is altijd dezelfde discussie, niet alleen hier in Turkije maar ook elders. Maar niemand wil luisteren. Er wordt verwacht dat we voluit gaan, wetende dat de zichtbaarheid slecht is. We zetten ons leven op het spel omdat sommige mensen niet van idee wil veranderen. Ik blijf ijveren om 4 minuten te krijgen voor alle rijders. Was dat vandaag het geval geweest dan stonden we met drie Hyundai rijders bovenaan.”

De woorden van Neuville vielen alvast niet in dovemansoren. De wedstrijdleiding heeft intussen beslist dat de rijders zaterdag om de vier minuten zullen starten. Loeb, die als achtste de baan op moest, had blijkbaar geen last van het laaghangend stof. De Fransman reed de tweede tijd en staat na afloop van de eerste wedstrijddag aan de leiding met 1.2 sec voorsprong op zijn teamgenoot Neuville die vrijdag, ondanks het stof, een goede startpositie voor zaterdag heeft afgedwongen.

Op zaterdag staan er twee lussen van telkens drie klassementsritten gepland. De dag begint met de 31.79 km lange rit van Yesilbelde die zaterdagnamiddag een tweede keer gereden wordt. De voorbije twee edities kende Neuville telkens pech in deze rit.