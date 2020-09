Belgen eindelijk in de aanval maar Deen Soren Kragh Andersen pakt zijn tweede ritzege

De landgenoten kleurden mee de finale van de vlakke overgangsetappe, van Bourg-en-Bresse naar Champagnole, maar de 26-jarige Deen Soren Kragh Andersen boekte zijn tweede ritzege, de derde al voor Sunweb.

Na een zenuwachtige opening mocht Remi Cavagna (Deceuninck-Quick-Step) alleen op pad. De Fransman schudde ondanks enkele tegenaanvallen een fraai nummertje uit de kuiten. Na de late tussenspurt - waarin verderop het peloton Bennett alweer de maat nam van Sagan - ontstond een nieuwe kopgroep met onder anderen Van Avermaet, Tim Declercq en Jasper Stuyven. Het bleek de voorbode van een sprankelende finale met Sagan en Bennett zowaar in de aanval, samen met Naesen, alweer Van Avermaet en Stuyven, en Devenyns. De aanwezigheid van Bennett en Sagan zorgde ervoor dat in het peloton weinigen nog de nood zagen om te achtervolgen. De voorsprong liep al snel op tot boven de minuut zodat de winnaar in de kopgroep van twaalf zat. Soren Kragh Andersen koos het juiste moment en reed met overtuiging naar zijn tweede ritzege.

Vier landgenoten in kopgroep

De Belgen toonden zich eindelijk. Van Avermaet en Stuyven reden een actieve finale, Devenyns en Naesen pikten er ook de goede vlucht uit. Met vier landgenoten in een kopgroep van twaalf zag het er plots heel goed uit.

Twee renners bleven in het hotel en startten niet in de 19de rit: de Spanjaard Jonathan Castroviejo (Ineos) en de Oostenrijker Michael Gogl (NTT). De rit was nog maar net gestart toen ook Lukas Pöstlberger opgaf. De Oostenrijker van Bora-Hansgrohe werd onwel door een allergische reactie van een bijensteek in de mond. Hij zette zich aan de kant, ging in het gras liggen en stapte na verzorging in de ziekenwagen.