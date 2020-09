Amal Clooney neemt ontslag uit protest tegen Brexit-plannen

Mensenrechtenadvocate Amal Clooney heeft haar ontslag aangeboden als speciale media-ambassadeur voor Groot-Brittannië. Reden is het wetsvoorstel Interne Markt van de Britse regering, dat ingaat tegen het scheidingsakkoord met de EU. ‘Betreurenswaardig’, zegt Clooney.

Amal Clooney heeft haar ontslagbrief naar de minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab gestuurd, meldt de Britse krant The Guardian. ‘Ik ben ontstemd te vernemen dat de overheid van plan is om wetgeving in te voeren die - eens ingevoerd - internationale wetten zou schenden.

Clooney was vorig jaar pas door de Britse regering aangeduid als speciale ambassadeur voor de verdediging persvrijheid. ‘Hoewel de regering suggereert dat de schending van de internationale wetgeving “specifiek en beperkt” is, is het betreurenswaardig dat het Verenigd Koninkrijk spreekt over het verbreken van een internationaal verdrag dat minder dan een jaar geleden door de eerste minister getekend is.’

Anderen gingen Clooney al voor met kritiek. Oud-premiers John Major en Tony Blair brandden de plannen van premier Boris Johnson af in een opiniestuk: ‘In de eindeloze Brexit-saga zijn we zo gewend geraakt aan desinformatie, loze beloftes en holle dreigementen dat we nog zelden opschrikken. Maar wat nu wordt voorgesteld, is shockerend.’