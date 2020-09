Tourrenner moet noodgedwongen opgeven na bijensteek

Brute pech voor Lukas Pöstlberger. De 28-jarige Oostenrijker van BORA-Hansgrohe heeft de Tour de France moeten verlaten nadat hij in de 19de etappe een bijensteek kreeg.

Pöstlberger kreeg het insect in zijn mond. Hij probeerde het euvel op te lossen met steun van de koersdokter, maar vrij snel kwam het nieuws dat de Oostenrijker moest opgeven.

‘Pöstlberger werd naar het ziekenhuis gebracht nadat hij door een bij was gestoken en een allergische reactie heeft gekregen’, liet de ploeg al snel weten. ‘Maar hij voelt zich alweer beter. Onze teamdokter had hem net aan de telefoon en we kunnen bevestigen dat niemand zich nog zorgen moet maken.’

En dat terwijl het Tourpeloton bijna in Parijs was na een slopende editie. Pöstlberger, die in 2017 een rit in de Giro won, stond in het algemene klassement 129ste op meer dan vijf uur van leider Primoz Roglic. Hij rijdt al zijn hele carrière voor BORA.

Het peloton in Frankrijk is zo nog met 146 want NTT-renner Michael Gogl en Jonathan Castroviejo van Ineos-Grenadiers gingen vrijdag niet meer van start. Een dag eerder gaf André Greipel op.