Serie A-club Parma komt in Amerikaanse handen

De Italiaanse eersteklasser Parma Calcio is overgenomen door de Amerikaanse Krause Group. Het bedrijf verwierf 90 procent van de aandelen in de club en 99 procent van de aandelen in het bedrijf dat de renovatie van het stadion beheert.

Krause (een onderneming die onder meer in retail, wijn en vastgoed handelt) kocht de club van een groep lokale ondernemers, die het team tot dusver bestuurden. Zij behouden een aandeel van 9 procent. Een procent is in handen van een organisatie die wordt geleid door supporters.

FC Parma ging in 2015 failliet en moest in vierde klasse als Parma Calcio een herstart maken. De club klom weer op tot de Serie A en eindigde vorig seizoen als elfde.

Buitenlandse investeerders zijn in Italië geen uitzondering. Zo is Inter in Chinese handen, hebben AC Milan en AS Roma Amerikaanse eigenaars en wordt FC Bologna door Canadezen geleid.

Vanaf zondag mogen duizend fans Italiaanse stadions binnen

Vanaf zondag mogen er in Italië bij sportevenementen in open lucht duizend toeschouwers aanwezig zijn, zo maakte de Italiaanse minister van Sport Vincenzo Spadafora vrijdag bekend.

In eerste instantie wordt er dan gekeken naar de ATP- en WTA-toernooien van Rome. “In de halve finales en finale mogen er dan duizend fans in de tribunes plaatsnemen, op voorwaarde dat de sanitaire maatregelen worden nageleefd”, aldus Spadafora.

Wat de rest van de Italiaanse sportwereld betreft, is er nog geen duidelijkheid, maar mogelijk zouden er dit weekend ook bij de herstart van de Serie A weer fans in de tribunes mogen. De toeschouwers zouden dan op op voorhand gereserveerde plaatsen moeten zitten, mondmaskers dragen en social distancing garanderen.

“De beslissing zal in de loop van vrijdagnamiddag geofficialiseerd worden. Het is een eerste stap, maar wel een belangrijke, in de terugkeer naar een normale sportbeleving.”

De organisatoren van het Masters 1.000-toernooi van Rome, waar Rafael Nadal zijn rentree viert na een onderbreking van zes maanden, hadden eerder al hun ongenoegen laten blijken over de lege tribunes in de tennisstadions. Volgens hen is het onrechtvaardig dat Roland Garros over een tiental dagen 5.000 fans mag toelaten. Ook de voetbalclubs waren vragende partij voor een terugkeer van de fans. Het vorige seizoen in de Serie A werd na een wekenlange onderbreking achter gesloten deuren afgewerkt, maar door de economische gevolgen daarvan staat heel wat clubs het water aan de lippen.