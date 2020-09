Standard en Charleroi kennen mogelijke tegenstanders in Play-offronde van Europa League

Competitieleider Sporting Charleroi en Standard Luik kennen hun mogelijke tegenstanders in de Play-offronde van de Europa League. Voor Charleroi kwam vrijdag tijdens de loting op de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon de winnaar van het duel tussen het Cypriotische Apollon Limassol en het Poolse Lech Poznan uit de bus, voor Standard de winnaar van het duel tussen het Hongaarse Fehervar en het Franse Stade Reims.

Vooraleer ze in die laatste voorronde mogen aantreden, moeten beide Waals clubs wel nog in de derde voorronde aan de bak. Charleroi, in de Jupiler Pro League aan kop met het perfecte rapport van vijftien punten uit vijf wedstrijden, neemt het in de derde voorronde op tegen de Servische vicekampioen Partizan Belgrado, dat het Moldavische Sfintul Gheorghe met 0-1 na verlengingen klopte in de tweede voorronde. De wedstrijd wordt op Mambourg achter gesloten deuren gespeeld.

Standard rekende in de tweede voorronde af met het Welshe Bala Town (2-0). De Rouches ontmoeten in de derde voorronde het Servische FK Vojvodina, vorig seizoen de nummer drie in de Servische SuperLiga. De Luikenaars ontvangen de Serviërs achter gesloten deuren op Sclessin. De wedstrijden van de derde voorronde worden op 24 september gespeeld.

Voor de loting van de play-offronde waren beide Belgische clubs onderverdeeld bij de reekshoofden, op basis van hun UEFA-coëfficient. Beide clubs hadden ook wel het geluk aan hun zijde, want zowel Standard als Charleroi mag de eventuele laatste voorronde op 1 oktober in eigen huis afwerken. Vanwege de coronapandemie worden de voorrondes in de Europa League over één wedstrijd afgewerkt.

Wout Faes. Foto: AFP

Meevallers

Ook de tegenstander had voor beide teams zwaarder kunnen uitvallen, want Charleroi ontloopt AEK Athene en het Spaanse Granada. Lech Poznan is beruchter voor zijn fans dan voor de prestaties op het veld, maar werd afgelopen seizoen wel vicekampioen in Polen. Apollon is de nummer vier uit Cyprus.

Voor Standard behoorden Rangers, Rostov en Willem II tot de mogelijkheden. Als de Rouches zich plaatsen, wordt Stade Reims meer dan waarschijnlijk de opponent voor een stek in de groepsfase. Dat is de werkgever van onze landgenoten Thomas Foket, Wout Faes en Thibault De Smet. Reims eindigde vorig seizoen op een knappe zesde plaats in de Ligue 1, voor onder meer Olympique Lyon. Fehervar is de vicekampioen uit Hongarije.