Aimé De Gendt strandt op tweede plek in Ronde van Luxemburg, Diego Ulissi behaalt tweede ritzege en wordt leider

De Italiaan Diego Ulissi (UAE Team Emirates) heeft vrijdag de vierde etappe in de wielerronde van Luxemburg (2.Pro) op zijn naam geschreven, de koninginnenrit over 201 km van Rodange naar Differdange met onderweg zes beklimmingen. Dinsdag won hij ook al de openingsrit. Ulissi neemt de leiderstrui weer over van de Roemeen Eduard-Michael Grosu (Nippo Delko).