EK-kwalificatieduels van Belgian Cats en Belgian Lions worden in bubbels afgewerkt

De resterende groepswedstrijden in de voorrondes van het EK basket voor vrouwen (2021) en mannen (2022) zullen vanwege de coronapandemie op één locatie in een bubbel worden gespeeld. Dat maakte de internationale federatie FIBA vrijdag bekend.

Het gaat om de matchen die in november en februari op het programma stonden. Elke bubbel zal bestaan uit vier of acht ploegen (dus, één of twee kwalificatiepoules).

De Belgian Cats speelden in principe in november in Portugal en Oekraïne en in februari tegen Finland en opnieuw Portugal. De basketvrouwen wonnen hun eerste wedstrijden in groep G tegen Oekraïne (83-66) en Finland (58-85).

De negen groepswinnaars en de vijf beste tweedes vervoegen organisatoren Frankrijk en Spanje op de EK-eindronde.

Ook de Belgian Lions begonnen de EK-voorronde met dubbele winst (86-65 tegen Litouwen en 72-88 tegen Denemarken). Zij speelden in principe in november in Tsjechië en Litouwen en in februari tegen Denemarken en Tsjechië.

De top drie van elke groep (behalve in poules waarin een van de EK-organisatoren zit, zoals Tsjechië in de groep van België), plaatsen zich voor het EK. Dat wordt in 2022 gespeeld in Tsjechië, Georgië, Duitsland en Italië.