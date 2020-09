Ook Deinze bereid om vluchtelingen uit Moria op te nemen

De vluchtelingen die vanuit het afgebrande kamp in het Griekse Moria naar ons land worden overgebracht, zijn welkom in Deinze. ‘Indien nodig kunnen deze mensen in onze stad terecht’, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) in Het Laatste Nieuws. Gent en Brugge toonden zich al langer bereid een oplossing te zoeken.

Minister Maggie De Block (Open VLD) kondigde aan dat ons land twaalf niet-belegeide minderjaren zou opvangen, en daarnaast nog zo’n 100 tot 150 andere kwetsbare asielzoekers.

Deinze ziet de mogelijkheid om één of twee gezinnen op te nemen, zegt burgemeester Vermeulen. ‘Zowel in Deinze als in het vroegere Nevele werden in het verleden al vluchtelingen opgevangen’, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). ‘Ook nu willen we onze bijdrage leveren.’ Het voorstel wordt besproken op de OCMW-raad van komende donderdag.

Vorige week gaven ook Brugge en Gent al aan mee te willen instaan voor de opvang. Zo zei de Brugse burgemeester Dirk De fauw aan Mo magazine dat het een ‘morele plicht’ is. ‘Brugge is een warme en solidaire stad en wil dit actief uitdragen op eigen grondgebied maar ook ver daarbuiten, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren van de samenleving’. Gent heeft na een overleg met burgerinitiatief #GentZonderGrenzen het engagement opgenomen om vluchtelingen van de Griekse eilanden op te vangen. Die vergadering stond al langer gepland, maar volgens Mo magazine vond er de dag na de brand in Moria een nieuw overleg plaats.

In Antwerpen vroeg de lokale Open VLD-afdeling om werk te maken van de opvang, meldt Het Laatste Nieuws op basis van lokaal voorzitter Anthony Pierards. Open VLD maakt ook deel uit van het Antwerpse stadsbestuur.