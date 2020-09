Twaalfjarige jongen vermist in Mortsel

In het Antwerpse Mortsel is donderdag een 12-jarige jongen als vermist opgegeven. De politie heeft het over een onrustwekkende verdwijning.

Child Focus, politie en parket hebben een opsporingsbericht verspreid.

Ilias Chahdi was donderdagochtend met de fiets naar zijn school vertrokken, het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege aan de Rombaut Keldermansstraat in Edegem, zo’n twee kilometer van zijn woning vandaan. Volgens een tante hebben zijn medeleerlingen hem daar nog gezien, maar daarna is Ilias verder gefietst.

Op camerabeelden is hij om 8.18 uur te zien ter hoogte van het Q8-tankstation aan de Groenenborgerlaan in Wilrijk. Hij fietst op dat moment richting het centrum van Wilrijk. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Ilias was zijn gsm thuis vergeten, die is nu in handen van de politie.

Het onderzoek naar de onrustwekkende verdwijning is in handen van de lokale politiezone Minos. Die zoekt onverminderd verder naar de jongeman, maar plant voorlopig geen gerichte zoekacties in parken of forten. ‘We gaan ervan uit dat hij nog steeds mobiel is’, zegt commissaris Johan Wonnink. ‘Er zijn op dit moment geen aanwijzingen van een misdrijf of een tussenkomst van derden.’ In samenspraak met de Cel Vermiste Personen van de federale politie wordt nu bekeken welke verdere stappen kunnen worden ondernomen.

Intussen kammen familieleden en kennissen nog steeds de wijde omgeving rond zijn woning uit en er is om 17 uur ook een grote zoekactie gepland. Ook zijn school verspreidt flyers.

Blauw-zwarte rugzak

Wie Ilias ziet, wordt met aandrang gevraagd om de politie te contacteren. Hij rijdt op een blauw-grijze mountainbike met spatborden en een beige zadel van het merk Scott en het type ‘Sub Comfort 20 Men’. Hij draagt een zwarte fietshelm en is 1,62 meter groot. Hij heeft bruin golvend haar en draagt een metaalkleurige bril.

Hij draagt een marineblauwe regenjas met twee horizontale okerkleurige strepen vooraan met daartussen een witte streep. Hij heeft ook witte sneakers aan en draagt een blauw-zwarte rugzak van het merk Eastpak.

Hebt u informatie? Bel dan gratis de politie op 0800/30.300 of mail naar opsporingen@police.belgium.eu.