Patrick De Koster, ex-manager van Kevin De Bruyne, vrij met enkelband

Na drie weken in de gevangenis van Sint-Gillis mag voetbalmakelaar Patrick De Koster huiswaarts. Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling vrijdagochtend beslist, bevestigt het federaal parket aan Belga. Hij wordt wel onder elektronisch toezicht geplaatst.

De Koster, makelaar van Kevin De Bruyne, werd op 28 augustus aangehouden door de Brusselse onderzoeksrechter Claise. Die voert een onderzoek naar vermeende valsheid in geschrifte, het gebruik van valse stukken en witwaspraktijken.

Alles draait om de transfer van Kevin De Bruyne naar Wolfsburg, geofficialiseerd op 18 januari 2014. Destijds een recordtransfer van dertig miljoen voor de Duitse club. Uit het onderzoek blijkt dat er bij de verdeling van de commissies allerlei constructies werden opgezet, onder meer via belastingparadijs Liechtenstein. Alles draait om de commissies die toen betaald werden, goed voor (minstens) 2,3 miljoen euro. De voorbije jaren bleek al dat die hele constructie hoogst ingewikkeld in elkaar zat.

De clan-De Bruyne diende, tot grote verbazing van De Koster, vorig jaar een klacht in tegen de makelaar uit Vlezenbeek. De klacht werd stilgehouden voor De Koster en de twee werkten zelfs nog intensief samen tot de arrestatie. Onder meer een mogelijk verbeterd contract bij De Bruynes huidige club Manchester City werd samen besproken.

Enkele geleden terug was er dan een fel beladen confrontatie tussen De Koster en zijn (voormalige) poulain. De Koster sprak bij monde van zijn advocaat Louis De Groote van een vadermoord. Cruciale vraag blijft of De Koster achter de rug van de clan-De Bruyne nog extra commissie opstreek? Volgens zijn advocaat verliep alles in de grootst mogelijke transparantie. De onderzoeksrechter lijkt een andere mening toegedaan. In afwachting van het verdere verloop van het strafonderzoek mag hij huiswaarts onder voorwaarden.