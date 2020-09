Poolse regering in crisis over dierenrechten

Foto: NurPhoto via Getty Images

De Poolse regering raakt het niet eens over een wetsvoorstel dat pelsdierenfokkerijen en circusdieren wil verbieden, en het ritueel slachten beperken. Het voorstel van de rechts conservatieve regeringspartij PiS krijgt steun van linkse partijen, terwijl de andere regeringspartijen tegen zijn.

Er werd woensdag in het Poolse parlement hard gedebatteerd over het wetsvoorstel. Dat werd ingediend door Recht en Rechtvaardigheid (PiS), de rechts conservatieve partij van premier Andrzej Duda. Duda zelf staat achter het voorstel dat Polen volgens hem in lijn brengt met de normen van de Europese Unie. Hij vindt ook dat ‘alle goede mensen’ de wet moeten steunen.

Tegenstanders van het voorstel, waaronder regeringspartijen United Poland en Accord, menen echter dat de wet een bedreiging vormt voor vele banen binnen de Poolse veehouderij-industrie. Ze vragen om het debat opnieuw te openen en het voorstel aan te passen. Polen is een van Europa’s grootste exporteurs van vossen- en nertsenbont, en van koosjer vlees. De wet zal ritueel slachten nog wel toelaten, maar enkel volgens de noden van religieuze mensen in Polen zelf. Koosjer vlees zou dus niet meer geëxporteerd worden.

Ook de Poolse minister van Landbouw Jan Krzysztof Ardanowski, die nochtans lid is van PiS, is geen voorstander van de wet. Hij stelt dat het invoeren van de wet nefast kan zijn voor een sector die al erg geleden heeft onder de coronapandemie. Woensdag protesteerden honderden boeren buiten het kantoor van de minister en voor het parlement tegen het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel en Duda krijgen echter steun vanuit de politeke linkerflank. Niet lang geleden werden in Poolse media schokkende beelden uitgezonden van hoe dieren in Poolse pelsdierfokkerijen behandeld worden.