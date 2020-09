Het aantal geregistreerde nieuwe besmettingen blijft sterk stijgen. Ook het aantal ziekenhuisopnames per dag stijgt, zij het langzamer. Tegelijk stagneert het sterftecijfer. Om 11 uur geeft het Nationaal Crisiscentrum meer uitleg bij de coronacijfers op een persconferentie. U kan die hierboven live volgen.

Tussen 8 en 14 september is het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen fors gestegen naar 978 per dag. Dat is een toename met 74 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen toen er volgens de meest recente gegevens gemiddeld 562,6 besmettingen per dag waren.

‘Het tempo versnelt’, zei Van Gucht. ‘Zowel het aantal besmettingen als de ziekenhuisopnames verdubbelen nu om de acht à negen dagen, enkele dagen terug bedroeg deze verdubbelingstijd nog twaalf dagen.’

De afgelopen week waren er vier dagen met meer dan duizend vastgesteld besmettingen. In alle leeftijdsgroepen vindt een toename plaats. ‘Weliswaar stellen we nog het meeste aantal gevallen vast bij de twintigers, maar we zien ook een duidelijk toename bij kinderen. Bij de tien tot twintigjarigen is het aantal bevestigde besmettingen de voorbije week verdubbeld. Dat gebeurde ook bij de zestigplussers. Dat is geen goed nieuws. Laat ons bijzonder waakzaam blijven bij contacten tussen jongeren en ouderen.’

Alle cijfers in verband met corona in ons land kunnen hier geraadpleegd worden.