Brussel heeft nu meer positieve coronatests per dag dan tijdens eerste golf

In het Brusselse Gewest zijn de voorbije dagen meer positieve coronatests afgelegd dan tijdens de eerste besmettingsgolf in maart en april. Maandag alleen al is er sprake van 331 nieuwe gevallen.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Sciensano. In april werd een voorlopige piek van 192 besmettingen bereikt. Sinds 7 september is dat aantal, op de weekenddagen na, steeds gehaald.

Ook het weektotaal ligt nu hoger dan in de volle lockdown. Werden er in de week van 30 maart 968 besmettingen bevestigd in Brussel, dan waren dat er vorige week 1.323, of omgerekend 189 per dag. Met het dagrecord van maandag in het achterhoofd, lijkt het waarschijnlijk dat dat aantal deze week nog hoger zal liggen.

Net als in de rest van het land wordt er in Brussel nu wel veel meer getest dan in het voorjaar, wat de stijging deels verklaart. Maar experts wijzen erop dat het percentage positieve tests ook in stijgende lijn zit.

Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt weer toe, al blijft dat wel nog ver van de piek van maart-april. Toen werden er op sommige dagen rond de 100 Brusselse coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, nu zijn er dat minder dan 20.

Vlaanderen en Wallonië

In Vlaanderen en Wallonië is de piek van het aantal bevestigde gevallen nog niet even hoog als bij de uitbraak van het virus. In Vlaanderen staat het recordaantal besmettingen per dag op 1.559, in Wallonië was dat 792. Op 14 september, de meest recente dag waarvan de tellingen als ‘volledig’ worden beschouwd ging het in die gewesten om respectievelijk 760 en 507 gevallen.