Sterke beursopening voor Waals anti-snurkbedrijf

Op zijn allereerste beursdag is de koers van het Waalse medtechbedrijf Nyxoah meteen omhoog geschoten. De appetijt van de beleggers voor dit anti-snurkbedrijf is groot.

Het aandeel van Nyxoah startte aan een introductieprijs van 17 euro, maar de koers ging meteen fors hoger, tot zelfs 21,89 euro, om na het eerste half uur van de handel te noteren aan 19,50 euro.

De interesse van de beleggers voor de beursintroductie van het medtechbedrijf uit Mont-Saint-Guibert, in Waals-Brabant, was erg groot. In die mate dat het management van Nyxoah de inschrijvingsperiode een week vroeger kon afsluiten dan aanvankelijk gedacht. Met een introductieprijs van 17 euro per aandeel, levert de beursgang het bedrijf net geen 74 miljoen euro vers kapitaal op. Dat bedrag kan oplopen tot bijna 85 miljoen euro als ook de overtoewijzingsoptie, zeg maar extra aandelen, uitgeoefend wordt. De totale marktwaarde van het bedrijf beloopt zo’n 370 miljoen euro.

Nyxoah wekt al die belangstelling omdat het unieke technologie heeft ontwikkeld tegen slaapapneu en het bijhorende nachtelijk gesnurk. Bij slaapapneu wordt de ademhaling tijdens de slaap onderbroken doordat de spieren van de tong te veel ontspannen. Daardoor stokt de ademhaling enkele seconden, wat zorgt voor gesnurk, en waardoor de persoon wakker wordt. Nyxoah ontwikkelde hiertegen een implantaat dat de zenuw die de tongspieren aanstuurt, activeert.

Met de opbrengst van de beursgang wil het bedrijf bijkomende klinische proeven uitvoeren in de VS, Europa en Australië.