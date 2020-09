‘Ik ga hier nog één keer iets over zeggen en dan is het gedaan.’ Dat zei Stan Van Samang vrijdag in de ochtendshow van Peter Van De Veire op MNM. Hij wil de draad van het leven opnieuw oppakken na de heisa rond de gelekte naaktfoto’s. ‘De wereld is blijven doordraaien. Ik wil dit achter me laten.’

‘Ik besef maar al te goed dat ik een fout gemaakt heb’, zegt de zanger. ‘Een grote, stomme fout. Ik hoop dat het de grootste fout uit m’n leven wordt. Maar ik heb ze gemaakt. En ik ben niet zozeer het grootste slachtoffer, dat zijn mijn vriendin en kinderen. Net als mijn familie, vrienden en fans. Ook zij zien hiervan af.’ Van de Veire, wiens foto’s en filmpjes ook lekten, beaamt dat ‘voor 300 procent’. En net daarom wil Van Samang opnieuw verder met zijn leven. Vrijdagavond staat voor het eerst sinds het lekken van de beelden opnieuw op een podium. ‘Ik wil dit graag achter me laten. (...) ik ben nog steeds een zanger en wil dat tot het einde van m’n leven blijven doen. Dus vooruit met de geit.’

Van Samang kijkt ongelooflijk naar het optreden uit, al is het met een klein hartje. ‘Ik ben nooit echt nerveus voor een optreden, maar mijn hart bonst nu al in mijn keel. Het gaat raar zijn, maar ik kijk er enorm naar uit. Het voelt alsof het jaren geleden is. Ik wacht vol spanning af wat dat optreden met mij gaat doen, want ik ben een heel emotionele mens.’

‘Je bent omringd door fantastische mensen, zoals dat bij mij ook is’, zegt Van De Veire nog. ‘Het gaat één seconde speciaal zijn, en dan ga je de beste Stan van Samang zijn die je op een podium kan zijn en een overdonderend applaus krijgen.’