Duitse verdachte moord Madeleine McCann zou Duitse medeplichtige hebben gehad

De Duitser die ervan wordt verdacht de Britse peuter Madeleine McCann te hebben ontvoerd en vermoord in Portugal zo’n 13 jaar geleden, zou een Duitse medeplichtige hebben gehad. Volgens Britse media zal het Portugese televisieprogramma Sexta As 9 dit vrijdag uit de doeken doen.

Madeleine McCann (3) verdween op 3 mei 2007 uit het vakantieappartement dat haar ouders hadden gehuurd in de Ocean Club in Praia da Luz in de Algarve. Het kind verdween toen de ouders wat verderop met vrienden zaten te eten. Begin juni maakten de Duitse justitie en politie verrassend bekend dat ze de 43-jarige Duitser Christian B. verdenken van de ontvoering en moord op de peuter.

Sexta As 9 zal volgens Britse media vrijdag uitleggen dat hij een medeplichtige zou hebben gehad. Het zou gaan om een Duitser die woonde in een kampeerwagen nabij een waterbekken op zowat 15 kilometer van Praia da Luz. In de dagen na de verdwijning is dat gebied doorzocht, maar dat zou slechts twee uur hebben geduurd en duikers hebben niet in het meer gezocht.

Nu zou blijken dat de politie een jaar na de mysterieuze verdwijning van Madeleine een briefje heeft gekregen waarop stond dat het lichaam van het kind in dat meer werd gedumpt.

Eind juli doorzocht de Duitse politie in Hannover een volkstuintje waar B. heeft vertoefd. Details zijn toen niet bekendgemaakt, maar procureur Christian Wolters van Baunschweig zei donderdag desgevraagd aan RTL (Duitsland) dat het zoek- en graafwerk ‘routinematige onderzoeksdaden’ betrof. Concreet wilden de speurders nagaan of B. daar bewijzen zou hebben laten verdwijnen, en dat een en ander ‘niet op een actuele, concrete aanwijzing was gebaseerd’. Meer wou de magistraat niet kwijt.