Ploegleider Wout van Aert waarom hij officieel uit Tour werd gezet: ‘Ik werd boos toen fiets van Roglic werd beschadigd’

Merijn Zeeman is er naar eigen zeggen ‘kapot’ van: donderdag werd de sportief manager van Jumbo-Visma, de ploeg van Wout van Aert en gele trui Primoz Roglic, boos op een UCI-commissaris na de laatste bergrit en hij werd door de UCI prompt officieel uit de Tour gezet. De Nederlander gaf nu tekst en uitleg op de website van de formatie.

Volgens de UCI vonden de feiten woensdagavond plaats tijdens een controle van de fiets van gele trui Primoz Roglic na de zeventiende rit. ‘De commissarissen vonden dat meneer Zeeman op een onacceptabele manier reageerde tegenover een personeelslid van de UCI dat verantwoordelijk was voor het uitvoeren van een X-ray scan en het ontmantelen van de fiets van de gele trui aan de finish op de Col de la Loze’, klonk het.

‘Ik ben boos geworden toen de commissaris het bracket van de fiets van Primoz demonteerde’, aldus Zeeman. De fiets van Roglic - die overigens conform de reglementen was - werd daarbij beschadigd en het bracket of trapas moest noodgedwongen vervangen worden.‘Wij staan voor een eerlijke sportbeoefening en daarbij horen controles, maar die moeten wel in alle redelijkheid gebeuren. Ondanks dit voorval had ik mijn kalmte moeten bewaren en de UCI commissaris respectvol moeten benaderen. Ik betreur het dat ik dit niet gedaan heb.’

‘Ik heb na dit voorval overigens direct excuses aangeboden aan de betrokken UCI commissaris die mijn excuses ook heeft geaccepteerd. Ik ben er kapot van, maar onze gele droom leeft voort.’

Ondanks zijn excuses kreeg Zeeman ook nog een boete van 2.000 Zwitserse frank (zo’n 1.859 euro).

Wel nog in de Tour, geen officiële functies

Volledig uit de Tourbubbel zal de Nederlander echter niet verdwijnen, zo meldde zijn team.

‘Merijn mag wel onderdeel van het Tour de France-team van Team Jumbo-Visma in Frankrijk blijven, maar de resterende drie etappes geen officiële functies meer uitoefenen binnen de geaccrediteerde zones van de wedstrijd’, aldus Jumbo-Visma.