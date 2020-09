Zonnige nazomer blijft duren

Vandaag blijft het droog en wordt het zonnig en vrij warm, zo bericht het KMI. De maxima schommelen tussen 21 graden in de Hoge Venen en 26 graden in het uiterste zuiden van het land en langs de grens met Frankrijk. In het centrum wordt het zo’n 23 à 24 graden.

De wind blijft matig waaien uit oost tot noordoost in Vlaanderen en uit oost tot zuidoost in het zuiden van het land.

Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. Op het einde van de nacht kunnen wat meer hoge of middelhoge wolkenvelden ons land bereiken vanaf het zuidwesten. De minima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 14 graden in de gebieden langs de Franse grens.

Warm maar kans op buien

Zaterdag zorgt een depressie boven de Golf van Biskaje voor de aanvoer van een onstabiele luchtmassa vanuit het zuiden. Het is eerst vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit Frankrijk.

In de loop van de namiddag of in de avond kunnen er langs de grens met Frankrijk enkele lokale buien vallen, mogelijk vergezeld van een donderslag. Het blijft wel warm voor de tijd van het jaar met maxima tussen 22 en 28 graden.

Ook de dagen nadien blijft het zacht, maar geleidelijk neemt wel de buienneiging toe.