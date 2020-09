Geestelijke vader van ‘Forrest Gump’ overleden

Winston Groom, een Amerikaans auteur die vooral bekend is als schrijver van ‘Forrest Gump’, is overleden op 77-jarige leeftijd.

Dat berichten Amerikaanse media. Groom stierf woensdagavond in zijn thuisstad Fairhope in Alabama, zo bevestigt burgemeester Karin Wilson. ‘We zijn extreem bedroefd met zijn overlijden. Hij was zeker een icoon’, verklaarde ze aan CNN.

Het boek van ‘Forrest Gump’ werd geschreven in 1986 en werd in 1994 succesvol verfilmd met Tom Hanks in de hoofdrol. De film sleepte verschillende Oscars in de wacht en gaf ook de verkoop van het boek een boost, met ruim 1,7 miljoen verkochte exemplaren.

Groom schreef ook veel non-fictie, voornamelijk over militaire geschiedenis.