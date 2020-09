Tweede Belgische naaktstrand komt in Middelkerke

Middelkerke wil volgende zomer in een naaktstrand voorzien. Het gaat om de strook strand in Lombardsijde, die grenst aan Nieuwpoort en afgeschermd wordt door de militaire site.

Er staan geen appartementsgebouwen die inkijk zouden hebben, en er zijn ook geen ‘doorwandelaars’, omdat de weg naar Nieuwpoort onderbroken wordt door de IJzermonding.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) staat positief tegenover de komst van een naaktstrand in zijn gemeente. Nog voor de coronacrisis losbarstte, is er al over gepraat met de Federatie van Belgische Naturisten (FBN).

‘Middelkerke is de enige kustgemeente waarmee we al over een locatie spraken. We hopen dat de gesprekken goed evolueren’, zegt FBN-voorzitter Koen Meulemans. ‘De ligging is inderdaad goed. Bovendien kan een naaktstrand ook commercieel interessant zijn voor Middelkerke. Zeker als je weet dat de Duitse naturistenbeweging groot en kapitaalkrachtig is. In Nederland kochten sommige Duitsers zelfs al een appartement om er te verblijven.’

Het enige andere naakstrand aan de ­Belgische kust bevindt zich in Bredene.