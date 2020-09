Banksy verliest handelsmerk op eigen beeld

Banksy is het handelsmerk kwijt op een beroemd werk van zijn hand.

Het Bureau voor Intellectueel Eigendom van de EU (EUIPO) vindt dat hij het handelsmerk niet om eerlijke redenen heeft aangevraagd. Banksy zou een handelsmerk gebruiken in plaats van het auteursrecht, om zijn anonimiteit te kunnen bewaren, en zo hoort het niet, vindt de EUIPO.

Dit is een uitvloeisel van een dispuut tussen de graffiti-artiest en wenskaartenverkoper Full Colour Black. Dat bedrijf gebruikt een beroemd beeld van de artiest, de bloemenwerper die hij in Jeruzalem schilderde. De vertegenwoordigers van Banksy registreerden in 2014 dat beeld als een handelsmerk. Maar die registratie is nu ongedaan gemaakt.

Dat kan grote gevolgen hebben, want ook andere bekende Banksy-werken worden beschermd via handelsmerken. Een handelsmerk is maar geldig als de houder ervan goederen aanbiedt die dat beeld dragen. Dat deed Banksy dus: hij opende vorig jaar een winkel in Londen. Maar dat kon het EUIPO niet overtuigen. Het panel vindt zelfs dat Banksy met die winkel bewust heeft getracht de wet te omzeilen.