Standard is te sterk voor Bala Town en bereikt derde voorronde

Standard Luik heeft weinig problemen ondervonden met het onbekende Bala Town uit Wales en heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Felipe Avenatti en Selim Amallah maakten de doelpunten voor de Rouches in de eerste helft.

Felipe Avenatti bracht in de 20e minuut de Rouches op voorsprong, zoals kon worden verwacht tegen het onervaren, maar stevige blok van Bala Town. Toch was het even schrikken voor coach Montanier. De Griekse verdediger Laifis verdedigde na het openingsdoelpunt slordig uit en kon zich alleen redden met een strafschopfout. Arnaud Bodart kon gelukkig de bal knap uit de winkelhaak halen.

Standard, met Mehdi Carcela voor het eerst in de basis dit seizoen, ging dan naarstig op zoek naar een veilige voorsprong. Via een afgeweken schot kon Amallah de score verdubbelen. Standard controleerde vrij eenvoudig het verdere verloop van de wedstrijd. Bala Town beperkte zich tot kick-en-rushvoetbal, maar kon geen uitgespeelde kansen meer voorleggen. De wedstrijd bloedde dood, maar Standard kan zich opmaken voor de volgende voorronde tegen het Servische FK Vojvodina, vorig seizoen de nummer drie in de Servische SuperLiga. De Luikenaars ontvangen de Serviërs achter gesloten deuren op Sclessin.

Zondag speelt Standard eerst thuis in de Jupiler Pro League tegen KV Kortrijk.